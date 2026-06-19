Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 19,91 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,25%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 8,69%.

El tipo de cambio entre el euro y el peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 3,04% es notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,72%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

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