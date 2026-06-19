México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de junio

La moneda europea experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 19,91 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,25%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 8,69%.

El tipo de cambio entre el euro y el peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 3,04% es notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,72%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite para recibir el depósito de junio de 2 mil 500 pesos

El Gobierno del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos del programa Mujeres con Bienestar correspondiente al tercer bimestre

Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite para recibir el depósito de junio de 2 mil 500 pesos

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: por lluvias fuertes con granizo permanece la Alerta Naranja en capital

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: por lluvias fuertes con granizo permanece la Alerta Naranja en capital

Camioneta atropella a aficionados que festejaban el triunfo de México sobre Corea en Chihuahua

El incidente ocurrió en la Glorieta de la División del Norte, mientras la gente festejó el segundo triunfo del Tricolor en el Mundial 2026

Camioneta atropella a aficionados que festejaban el triunfo de México sobre Corea en Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

Personal naval coordinado con la FGR desarticuló la instalación clandestina en el poblado de Los Cedritos

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

Relación entre Los Chapitos y el CJNG sigue, contrario a lo que dice Harfuch, asegura Jesús Lemus

DEA lleva a cabo operaciones en México para detener y extraditar a Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, asegura especialista

¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana? Los cuatro hermanos que dirigen uno de los cárteles más buscados

ENTRETENIMIENTO

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

Así fue la reacción de la banda latinoamericana Santos Bravos al primer gol de México que encendió la euforia mundialista

ENHYPEN lanza pop up store en México con mercancía exclusiva: lugar, fecha y cómo acceder

Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

DEPORTES

Estados Unidos se impone a Australia y se consolida como líder de grupo

Estados Unidos se impone a Australia y se consolida como líder de grupo

Tiger Mask IV se despide de México tras décadas de historia en la lucha libre internacional

Eligió el Mundial sobre el nacimiento de su hija y el futbol le cobró la factura: el “K-drama” de Kim Seung-gyu ante México

México vs Chequia: cuándo, a qué hora y dónde ver el último partido del Tricolor en fase de grupos del Mundial 2026

Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026