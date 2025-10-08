México

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

La sexta temporada arranca el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas

Por Adriana Castillo

(Captura: Programa Hoy / Televisa)
(Captura: Programa Hoy / Televisa)

El lunes 13 de octubre arrancará séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del programa Hoy donde personalidades del medio artístico nacional e influencers sacan a relucir sus mejores pasos en la pista de baile.

Al igual que en otras ocasiones, la competencia se llevará a cabo completamente en vivo durante el horario habitual del matutino de Televisa, es decir de las 9:00 hasta las 12:00 (hora del centro de México).

A continuación te contamos quiénes serán los conductores, los jueces y los participantes.

Mariana Echeverría y Lambda García
Mariana Echeverría y Lambda García ganaron la primera temporada del reality show. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

¿Quiénes serán los conductores de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Hasta el momento, los presentadores del matutino no han confirmado qué papel jugarán dentro del reality show; no obstante, en ocasiones anteriores han participado de la siguiente manera:

  • Galilea Montijo - conductora principal
  • Andrea Legarreta - juez
  • Tania Rincón - conductora
  • Andrea Escalona - conductora
  • Raúl Araiza -conductor
Romina Marcos y Josh Gutiérrez
Romina Marcos y Josh Gutiérrez conquistaron la segunda temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy”. (Foto: Twitter/@programa_hoy)

¿Quiénes serán los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy?

La producción tampoco ha dado a conocer quiénes serán los especialistas que integrarán en panel de críticos esta temporada; no obstante, es posible que se repita el elenco anterior:

  • Andrea Legarreta
  • Latin Lover
  • Ema Pulido
Violeta Isfel y Luis Fernando
Violeta Isfel y Luis Fernando Peña ganaron la tercera temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy” Foto: Programa Hoy

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

  • Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)
  • Michelle González (actriz)
  • Jimena Longoria (conductora)
  • Gualy Cárdenas (influencer)
  • Carlos López ‘Chevo’ (comediante)
  • Aldo Guerra (actor)
  • Jessica Díaz (actriz)
  • Jade Fraser (actriz)
  • Malillany Marin (actriz)
  • Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)
  • Karenka (actriz y cantante)
  • Kunno (influencer)
  • Marcos Montero (actor)
  • Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)
  • Mauricio Abad (actor)
  • Felicia Mercado (actriz)
  • Mariana Ávila (cantante)
  • Rodrigo Romeh (fisicoculturista)
  • Sofía Rivera Torres (conductora)
Daniela Parra y Rafa Nieves
Daniela Parra y Rafa Nieves ganaron la cuarta temporada. (Instagram: @programahoy)

Ellos son todos los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy

  1. Mariana Echeverría y Lamba García
  2. Romina Marcos y Josh Gutiérrez
  3. Violeta Isfel y Luis Fernando Peña
  4. Violeta Isfel y Luis Fernando Peña (edición especial Campeón de campeones)
  5. Daniela Parra y Rafa Nieves
  6. Sandra Itzel e Imanol
Sandra Itzel e Imanol ganaron
Sandra Itzel e Imanol ganaron la quinta temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy" (IG: @programahoy)

