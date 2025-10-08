Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

(Captura: Programa Hoy / Televisa)

El lunes 13 de octubre arrancará séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del programa Hoy donde personalidades del medio artístico nacional e influencers sacan a relucir sus mejores pasos en la pista de baile.

Al igual que en otras ocasiones, la competencia se llevará a cabo completamente en vivo durante el horario habitual del matutino de Televisa, es decir de las 9:00 hasta las 12:00 (hora del centro de México).

A continuación te contamos quiénes serán los conductores, los jueces y los participantes.

¿Quiénes serán los conductores de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Hasta el momento, los presentadores del matutino no han confirmado qué papel jugarán dentro del reality show; no obstante, en ocasiones anteriores han participado de la siguiente manera:

Galilea Montijo - conductora principal

Andrea Legarreta - juez

Tania Rincón - conductora

Andrea Escalona - conductora

Raúl Araiza -conductor

¿Quiénes serán los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy?

La producción tampoco ha dado a conocer quiénes serán los especialistas que integrarán en panel de críticos esta temporada; no obstante, es posible que se repita el elenco anterior:

Andrea Legarreta

Latin Lover

Ema Pulido

Elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 | Lista

Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marin (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Mariana Ávila (cantante)

Rodrigo Romeh (fisicoculturista)

Sofía Rivera Torres (conductora)

Ellos son todos los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy

Mariana Echeverría y Lamba García Romina Marcos y Josh Gutiérrez Violeta Isfel y Luis Fernando Peña Violeta Isfel y Luis Fernando Peña (edición especial Campeón de campeones) Daniela Parra y Rafa Nieves Sandra Itzel e Imanol

