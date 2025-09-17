Productores se pelean por Abelito y Ninel Conde para estelarizar obras de teatro tras La Casa de los Famosos México

El interés de los productores de teatro por Ninel Conde y Abelito crece tras su paso por La casa de los famosos México (Especial Infobae: Jovani Pérez)

A medida que se acerca la gran final de La casa de los famosos México 2025, las figuras de Ninel Conde y Abelito se han convertido en el foco de atención para algunos de los productores de teatro más renombrados del país.

La reciente popularidad cosechada por ambos dentro del programa no solo ha multiplicado el interés de la audiencia televisiva, sino que también ha despertado una intensa competencia entre quienes desean asegurar a ambos en sus próximos proyectos escénicos.

La cantante y actriz Ninel Conde, conocida en el espectáculo mexicano como el “Bombón Asesino”, sorprendió al convertirse en la tercera expulsada del reality, lo que no limitó el impacto de su participación.

La popularidad de Ninel Conde y Abelito en el reality impulsa propuestas teatrales para ambos artistas (La Casa de Los Famosos México)

Entretanto, Abelito, quien permanece como integrante del equipo “Noche” y continúa en competencia, ha demostrado un carisma que trasciende la pantalla chica.

La visibilidad que ambos han logrado se ha transformado en un verdadero imán para los productores, quienes reconocen el valor de quienes pueden “llenar butacas” en teatro comercial fruto de su alcance mediático.

El productor Alex Gou fue el primero en confirmar públicamente sus intenciones y aseguró que pretende sumar tanto a Conde como a Abelito a la nueva versión del ‘Tenorio Cómico’, una obra caracterizada históricamente por reunir a personajes populares en el ámbito mediático.

Alex Gou busca sumar a Ninel Conde y Abelito a su elenco en nuevas producciones teatrales (Gou)

Las expectativas no se limitan a un solo productor. Omar Suárez, otro referente del teatro nacional, ha manifestado su interés por incluir a ambos artistas en su siguiente puesta en escena: ‘Divorciémonos, mi amor’.

Suárez ya ha dado a conocer un cartel preliminar en el que aparecen nombres como Nicola Porcella y Michelle Vieth junto a los dos protagonistas del reality, anticipando una posible alineación estelar para su producción.

La trayectoria previa de Ninel Conde en la comedia y el musical teatral refuerza las expectativas. Su participación en La casa de los famosos México ha impulsado de nuevo su imagen en la opinión pública, abriendo un momento oportuno para su regreso al escenario.

Ninel y Abelito también podrían ser parte de la nueva obra de Omar Suárez (RS)

Por otro lado, Abelito representa una apuesta estratégica orientada a atraer a públicos jóvenes habituados al consumo digital.

Mientras el desenlace del reality se perfila como uno de los más comentados del año, el futuro profesional de sus protagonistas parece orientarse hacia las principales marquesinas del teatro mexicano.

Con múltiples propuestas sobre la mesa y una notoriedad en alza, todo indica que tanto Ninel Conde como Abelito se convertirán, en breve, en piezas clave de la cartelera teatral nacional.