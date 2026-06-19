Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite para recibir el depósito de junio de 2 mil 500 pesos

El Gobierno del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos del programa Mujeres con Bienestar correspondiente al tercer bimestre

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México ya pueden consultar el calendario oficial de pagos correspondiente al tercer bimestre de 2026, con el que recibirán un depósito de 2 mil 500 pesos para apoyar su economía y contribuir a la cobertura de necesidades básicas.

La dispersión del recurso comenzó durante la tercera semana de junio y se realizará de forma escalonada para garantizar una entrega ordenada entre las más de 700 mil mujeres incorporadas al programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México.

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¿Cuándo se realizan los pagos?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar estatal, el pago se deposita conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria, por lo que es importante revisar el calendario para conocer la fecha exacta en la que llegará el recurso.

La fecha límite para recibir el depósito será el próximo 23 de junio de 2026, día en el que concluirá la dispersión correspondiente a las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras R a la Z.

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Mujeres beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar reciben el depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, cuya dispersión se realiza de forma escalonada durante junio de 2026 en el Estado de México

El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

17 de junio: letras A y B.

18 de junio: letras C a la F.

19 de junio: letras G a la L.

22 de junio: letras M a la Q.

23 de junio: letras R a la Z.

Aunque algunas beneficiarias notaron que el calendario salta del 19 al 22 de junio, esto se debe a que los días 20 y 21 corresponden al fin de semana, por lo que la dispersión se reanuda el lunes 22 y concluye el martes 23.

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El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó que la entrega del recurso se realiza de manera organizada para garantizar que las beneficiarias reciban el apoyo sin contratiempos y reiteró el llamado a mantenerse atentas únicamente a los canales oficiales de comunicación.

Asimismo, pidió evitar información difundida en sitios no verificados y consultar exclusivamente las redes sociales institucionales y los medios oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el programa.

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¿Quiénes reciben el apoyo de Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años que viven en condiciones de pobreza o presentan alguna carencia social en los 125 municipios del Estado de México.

El objetivo principal es fortalecer el ingreso de las beneficiarias mediante la entrega de apoyos económicos bimestrales, además de acercar diversos servicios enfocados en el bienestar integral de las mujeres mexiquenses.

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Por ello, las beneficiarias que aún no han recibido el depósito correspondiente al tercer bimestre deben revisar el calendario oficial y verificar la fecha asignada de acuerdo con la inicial de su primer apellido, considerando que el 23 de junio será el último día programado para la dispersión de los 2 mil 500 pesos correspondientes a junio de 2026.

Mujeres beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar reciben el depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, cuya dispersión se realiza de forma escalonada durante junio de 2026 en el Estado de México

En resumen:

El programa Mujeres con Bienestar inició la dispersión del apoyo económico correspondiente al tercer bimestre de 2026 .

Las beneficiarias recibirán un depósito de 2 mil 500 pesos de manera escalonada según la letra inicial de su primer apellido.

La fecha límite para recibir el depósito es el 23 de junio de 2026 , cuando concluye la dispersión del apoyo.

Más de 700 mil beneficiarias recibirán el recurso durante este operativo de pagos.

El programa está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en condiciones de pobreza o presentan alguna carencia social en el Estado de México.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para verificar información sobre pagos y depósitos.

Los días 20 y 21 de junio no aparecen en el calendario debido a que corresponden al fin de semana.