Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Christian Abraham “N” se hizo viral en redes al ser captado bailando en un puesto de micheladas

Por Ale Huitron

"El Farrukito" fue localizado con
"El Farrukito" fue localizado con más de 100 dosis de aparente marihuana. Tepito. Foto: SSC

Christian Abraham “N”, alias “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La aprehensión se llevó a cabo cuando elementos de la corporación realizaban patrullajes sobre la avenida Vidal Alcocer y República de Costa Rica, en la que identificaron a un hombre que fumaba un cigarrillo con un olor similar al de la marihuana.

Tras una revisión preventiva para descartar un posible hecho delictivo, los agentes hallaron en su poder 106 bolsitas de plástico con hierba verde y seca parecida a la marihuana, una pipa de vidrio, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Foto: SSC
Foto: SSC

Debido a lo anterior, los policías procedieron con la detención de Christian Abraham “N”, de 33 años, a quien le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con los objetos asegurados para que se determine su situación jurídica.

Luego de un cruce de información, las autoridades confirmaron que “El Farrukito”, dedicado a la distribución de narcóticos en la colonia Morelos, cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por el delito de robo.

El sujeto es identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, grupo generador de violencia dedicado a la extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la zona centro.

Además, “El Farrukito” se hizo viral en redes sociales en años pasados por bailar reguetón en un puesto de micheladas de Tepito.

Cae “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

El sujeto se desempeñó como
El sujeto se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. Foto: SSC

La detención de “El Farrukito” se suma a la de Giovanni Mata, conocido como “El Topo”, también identificado como miembro de La Unión Tepito.

Mata fue aprehendido por agentes de la SSC al ser localizado manipulando una bolsa con hierba verde en la avenida Eduardo Molina, colonia Constitución de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras una revisión, los oficiales hallaron 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma sustancia a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas adicionales con cocaína, una bolsa con posible cristal, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El Topo” fue funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, en la que se desempeñó como Director Territorial en las zonas de Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo.

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc
Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Además, información obtenida por Infobae México refiere que sería colaborador directo de “El Manzanas”, otro presunto integrante de La Unión Tepito.

Mata es señalado como el responsable de los cobros por extorsión a comerciantes en las calles Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña de las colonias Morelos y Centro.

