Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

Giovanni Mata fue detenido en posesión de posible cocaína, marihuana y cristal en la alcaldía Gustavo A. Madero

Por Ale Huitron

El sujeto se desempeñó como
El sujeto se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. Foto: SSC

Giovanni Mata, alias “El Topo”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido este viernes cuando se encontraba a bordo de una motocicleta con dosis de droga en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la captura se realizó por efectivos que llevaban a cabo trabajos de investigación en la avenida Eduardo Molina de la colonia Constitución de la República, cuando ubicaron a un hombre que manipulaba una bolsa con hierba verde.

Los oficiales procedieron a realizarle una revisión de seguridad, en la que localizaron 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia, una bolsa con posible cristal, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Objetos decomisados a "El Topo". Foto: SSC

Ante el hallazgo de la droga, los policías procedieron a detener al hombre, de 31 años de edad, a quien se le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación legal.

Información obtenida por Infobae México refiere que el detenido es Oscar Giovanni Mata, conocido como “El Topo” o “El Renato”, quien es identificado por las autoridades como integrante de La Unión Tepito.

Además, el sujeto es colaborador directo de “El Manzanas”, otro presunto integrante de este grupo criminal.

Esta casa editorial puso conocer que “El Topo” es el encargado de realizar los cobros por extorsión a comerciantes en las calles Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña de la colonia Morelos y Centro en la Ciudad de México.

“El Topo”, exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Oscar Giovanni Mata también se desempeñó como Director Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas de 2021 a 2024.

De acuerdo con un archivo de la alcaldía, Mata ejercía sus funciones en Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo.

El área de adscripción de “El Topo” era la Dirección de Coordinación Territorial Interna.

Cabe señalar que Sandra Cuevas apareció en un par de fotografías junto a Giovanni Mata y Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como “El Choko”, e identificado como líder del grupo criminal de “La Chokiza”, la cual tiene como centro de sus operaciones el Estado de México y se le vincula con los delitos de despojo, invasiones y extorsiones.

Foto: X/@c4jimenez

