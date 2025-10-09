México

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y extorsionador del sector limonero en Michoacán

Jhon Mario “N”, identificado como pieza clave en una red criminal, fue capturado tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales

Por Aranza Estrada

Jhon Mario 'N', alias 'Llanero',
Jhon Mario 'N', alias 'Llanero', era señalado por extorsión y reclutamiento en Apatzingán y Tierra Caliente.(@OHarfuch)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de un hombre identificado como Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, presunto responsable de participar en el cobro de extorsiones contra productores del sector limonero en Apatzingán y la región de Tierra Caliente, Michoacán.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el funcionario federal señaló que esta captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno de México para combatir este delito en distintos estados del país.

“Detuvieron en Michoacán a Jhon Mario ‘N’, alias ‘Llanero’, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento”, escribió Harfuch esta mañana.

La operación fue resultado de
La operación fue resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo federal logra captura

De acuerdo con los primeros informes, la captura se efectuó durante un operativo coordinado en el que participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Guardia Nacional, así como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Las investigaciones señalan que el detenido, conocido como “Llanero”, también estaría vinculado con el adiestramiento de miembros de una organización criminal que opera en la región.

“Continuaremos trabajando con el @GobMichoacan para proteger los ciclos productivos y garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad”, puntualizó el secretario.

Las autoridades federales y estatales
Las autoridades federales y estatales reiteraron su compromiso de proteger la actividad productiva en la entidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas

El 6 de octubre la captura de José Luis “N”, conocido como “Don José”, junto a otras cinco personas en Durango, marcó un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al secuestro y tráfico de personas en la región.

García Harfuch, informó que en el marco de esta operación, las autoridades aseguraron cinco inmuebles vinculados a las actividades ilícitas de la célula delictiva que presuntamente lideraba el detenido.

El operativo, dirigido por el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGE), permitió la detención de los presuntos integrantes de la organización criminal, entre los que destaca Don José, quien contaba con una orden de aprehensión vigente y era señalado como uno de los principales responsables de la violencia en la zona.

El funcionario agregó que durante la intervención, los elementos de seguridad confiscaron cinco propiedades que, de acuerdo con la información oficial, estaban directamente relacionadas con las operaciones delictivas de la célula.

El Gabinete de Seguridad reiteró, a través del mensaje difundido por Omar García Harfuch, su determinación de actuar contra quienes generan violencia y de fortalecer la protección de las familias en Durango.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región”, expresó el funcionario en la citada red social.

