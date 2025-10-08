España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Fue entregado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (archivo web)

Las autoridades de España entregaron en extradición a México a Ricardo “R”, un sujeto apodado El Perky y quien es identificado como integrante de la Unión Tepito y quien es acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta.

La 8 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto de origen mexicano fue recibido y es requerido por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.

Ricardo “R” fue entregado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital del país europeo.

El Perky fue capturado junto con otras personas durante un cateo en el que fueron hallados diversos indicios ligados con delitos contra la salud, debido a lo anterior los sujetos fueron vinculados a proceso y un juez determinó la medida de libertad condicional.

Parte del mensaje de las autoridades (X/@FGRMexico)

Sin embargo, “el ahora extraditado no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia”. La captura de dicho sujeto fue realizada en junio pasado y posteriormente el Gobierno de España concedió la extradición.

Capturado en un un edificio de lujo en la capital del país

Reportes periodísticos indican que El Perky ya había sido arrestado en marzo de 2019, en dicha fecha elementos de la División de Investigación de la Policía Federal capturaron en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX a dos personas que estarían ligadas con la Unión Tepito.

Se trató de Alexis M., alias El Alexis y Ricardo “R”, este último en ese momento identificado como distribuidor de drogas del grupo delictivo mencionado. Además, los dos sujetos estaban relacionados con Roberto Moyado Esparza, alias El Betito y David García Ramírez, apodado El Pistache, ambos exlíderes de la Unión Tepito.

Para marzo de 2021 El Alexis fue asesinado en Zapopan, Jalisco, sitio en el que hombres vestidos como repartidores dispararon contra el hombre cuando este viajaba en una camioneta.

Fueron aseguradas dosis de drogas y varios vehículos. (X/@PabloVazC)

Por su parte, en la CDMX han sido registradas diversos arrestos de posibles integrantes del grupo criminal. El pasado 14 de julio las autoridades informaron la detención de seis personas (cinco hombres y una mujer) como resultado de cinco órdenes de cateo.

En dicha ocasión fueron identificados un par de inmuebles que pretendían pasar como un autolavado y una lavandería, pero en realidad se trataba de lugares ligados con actividades ilícitas.