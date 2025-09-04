México

Aseguran fentanilo y heroína escondidos entre botellas de agua en un tractocamión en Sonora

Ernesto “O” y Jaciel “G” fueron detenidos tras el hallazgo de los paquetes

Por Luis Contreras

La unidad revisada (FGR)
La unidad revisada (FGR)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de paquetes de fentanilo y heroína que estaban al interior de un tractocamión en Sonora. Por lo anterior, fueron detenidas dos personas que iban en el vehículo, donde además de botellas de agua estaban los paquetes con narcótico.

Los dos sujetos capturados fueron identificados como Ernesto “O” y Jaciel “G”, quienes viajaban en kilómetro 93 100 de la carretera Internacional México 15, en el municipio de Huatabampo.

Una denuncia anónima llevó al hallazgo de droga entre botellas de agua

El arresto de los dos sujetos fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 4 de septiembre y fue resultado de una diligencia realizad por agentes de diversas instituciones de seguridad tras una denuncia anónima.

Los paquetes con drogas (FGR)
Los paquetes con drogas (FGR)

Cuando los informados revisaron el vehículo negro con caja blanca fue que descubrieron los paquetes en los que había alrededor de 12 kilogramos de droga: ocho de con las características de la heroína y cuatro de posible fentanilo.

Si bien el reporte oficial no detalla qué otras cosas había en el vehículo, las fotografías compartidas por la FGR muestran diversos paquetes de agua en la unidad.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía Federal en Sonora, elementos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La unidad transportaba botellas con
La unidad transportaba botellas con agua (FGR)

Aseguramientos millonarios de droga en Sonora

Por su parte, el pasado 28 de agosto fue informado el aseguramiento de 200 paquetes de metanfetamina que estaban dentro de un auto particular que estaba en la localidad de Querobabi, municipio de Opodepe.

La Guardia Nacional detalló que además de los paquetes con droga también fue hallada un arma de fugo corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles. Los indicios fueron asegurados luego de que los agentes hicieron una revisión al vehículo con apoyo de rayos gamma, lo que resultó en que se dieran cuenta de anormalidades en la unidad.

El hombre capturado (Guardia Nacional)
El hombre capturado (Guardia Nacional)

El informe diario de la SSPC, de dicha ocasión, indica que el cargamento hallado alcanzaría un valor de 54.2 millones de pesos.

Mientras que días antes, el 26 de agosto, fue informada la incautación de 80 kilogramos de cocaína también en la localidad de Querobabi. Al interior de un tractocamión fueron hallados 78 paquetes y cubetas emplayadas, que dieron un peso de 82 kilos de cocaína, además de cuatro envoltorios con metanfetamina, con un peso aproximado de un kilo cada uno.

