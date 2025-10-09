Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Aldo de Nigris pone fin a los rumores que señalan que su familia quiere los 4 millones que ganó en La Casa de los Famosos.(Especial)

Aldo de Nigris sigue en la gira de medios tras conseguir su triunfo en La Casa de los Famosos México, tercera temporada, el pasado 5 de octubre.

Además de sus experiencias dentro de la casa, otro de los temas con los que ha sido cuestionado es sobre su familia y la jugosa cantidad de dinero que sumó a su fortuna al consagrarse como ganador.

Tras su triunfo en el programa de Televisa, se especuló que su familia estaría detrás del dinero, principalmente su tío Poncho de Nigris, y su abuela, Leticia Guajardo, conocida como ‘Doña Alegría’.

Familia de Aldo de Nigris envuelta en polémica por el premio. (Captura de pantalla)

Al respecto, el regiomontano aclaró que sigue firme con la decisión de comprarle una casa a su mamá, pero el dinero conseguido no será suficiente.

Comentarios de su familia sobre el dinero solo son broma, asegura Aldo de Nigris

En una reciente entrevista con Maxine Woodside para el programa Todo para la Mujer de Radio Formula, el regiomontano habló sobre la posibilidad de compartir el premio con sus familiares ante los comentarios que han surgido en redes.

“Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica”, expresó De Nigris; y agregó: “Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”.

Poncho de Nigris le dio un consejo a su sobrino al salir de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla IG/ponchodenigris/aldodenigris)

Pese a las críticas que ha recibido la familia, principalmente el ex integrante de Solo para Mujeres, el influencer reveló que su tío le aconsejó “tomarse las cosas con calma”, pues aún no regresa a Monterrey.

Aldo de Nigris solo compartirá su premio con una persona

Tal y como lo mencionó al enterarse de que era el ganador absoluto del reality show, De Nigris expresó nuevamente sus deseos de comprar una casa para su mamá.

Sin embargo, debido a que los 4 millones no son entregados en su totalidad debido a los descuentos del SAT, confesó que “solo le alcanzará para el enganche”.

Abelito agradece a Aldo de Nigris pero rechaza recibir parte del premio. (Foto: Televisa)

También se mencionó quue el premio podría ser dividido entre el creador de contenido y Abelito, ya que durante la competencia formaron una sólida amistad que traspasó las pantallas y encantó al público, pero la decisión no fue aprobada.

En diversas entrevistas, Abelito expresó su agradecimiento a Aldo al considerarlo dentro del premio, pero aseguró que no recibirá ninguna cantidad de dinero porque considera que su compañero “lo tiene bien merecido”.

“Yo de ahí no quiero nada, además estoy muy agradecido con él porque yo ya gané, de eso no voy a recibir ni un peso”, expresó en una rueda de prensa.