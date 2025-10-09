México

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

El ganador del reality sigue firme en la decisión de comprar una casa para su mamá en su regreso a Monterrey

Por Jazmín González

Guardar
Aldo de Nigris pone fin
Aldo de Nigris pone fin a los rumores que señalan que su familia quiere los 4 millones que ganó en La Casa de los Famosos.(Especial)

Aldo de Nigris sigue en la gira de medios tras conseguir su triunfo en La Casa de los Famosos México, tercera temporada, el pasado 5 de octubre.

Además de sus experiencias dentro de la casa, otro de los temas con los que ha sido cuestionado es sobre su familia y la jugosa cantidad de dinero que sumó a su fortuna al consagrarse como ganador.

Tras su triunfo en el programa de Televisa, se especuló que su familia estaría detrás del dinero, principalmente su tío Poncho de Nigris, y su abuela, Leticia Guajardo, conocida como ‘Doña Alegría’.

Familia de Aldo de Nigris
Familia de Aldo de Nigris envuelta en polémica por el premio. (Captura de pantalla)

Al respecto, el regiomontano aclaró que sigue firme con la decisión de comprarle una casa a su mamá, pero el dinero conseguido no será suficiente.

Comentarios de su familia sobre el dinero solo son broma, asegura Aldo de Nigris

En una reciente entrevista con Maxine Woodside para el programa Todo para la Mujer de Radio Formula, el regiomontano habló sobre la posibilidad de compartir el premio con sus familiares ante los comentarios que han surgido en redes.

Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica”, expresó De Nigris; y agregó: “Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”.

Poncho de Nigris le dio
Poncho de Nigris le dio un consejo a su sobrino al salir de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla IG/ponchodenigris/aldodenigris)

Pese a las críticas que ha recibido la familia, principalmente el ex integrante de Solo para Mujeres, el influencer reveló que su tío le aconsejó “tomarse las cosas con calma”, pues aún no regresa a Monterrey.

Aldo de Nigris solo compartirá su premio con una persona

Tal y como lo mencionó al enterarse de que era el ganador absoluto del reality show, De Nigris expresó nuevamente sus deseos de comprar una casa para su mamá.

Sin embargo, debido a que los 4 millones no son entregados en su totalidad debido a los descuentos del SAT, confesó que “solo le alcanzará para el enganche”.

Abelito agradece a Aldo de
Abelito agradece a Aldo de Nigris pero rechaza recibir parte del premio. (Foto: Televisa)

También se mencionó quue el premio podría ser dividido entre el creador de contenido y Abelito, ya que durante la competencia formaron una sólida amistad que traspasó las pantallas y encantó al público, pero la decisión no fue aprobada.

En diversas entrevistas, Abelito expresó su agradecimiento a Aldo al considerarlo dentro del premio, pero aseguró que no recibirá ninguna cantidad de dinero porque considera que su compañero “lo tiene bien merecido”.

Yo de ahí no quiero nada, además estoy muy agradecido con él porque yo ya gané, de eso no voy a recibir ni un peso”, expresó en una rueda de prensa.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisPoncho de NigrisDoña AlegríaLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

La intérprete de “Qué agonía” ha optado por tener un perfil bajo en sus redes sociales tras polémicas con Christian Nodal

Ángela Aguilar estaría celebrando su

Cuánto tiempo debes esperar para ponerle ofrenda de Día de Muertos a un recién fallecido

Algunas personas sostienen que los familiares y seres queridos que han muerto deben ayudar a otros

Cuánto tiempo debes esperar para

Afirman que Verónica Castro usa oxígeno y silla de ruedas por golpiza que le habría dado Cristian: “Le destrozó la columna”

El periodista Maximiliano Lumbia aseguró en el programa argentino ‘El diario de Mariana’ que una agresión de Cristian Castro habría dejado a Verónica Castro con graves problemas de salud

Afirman que Verónica Castro usa

¿Moho en el baño? Esta planta absorbe humedad y malos olores

Transforma tu espacio con una opción natural que mejora el ambiente, resiste condiciones difíciles y requiere cuidados mínimos

¿Moho en el baño? Esta

Alejandro Armenta también viajó en aeronave privada desde Nueva Jersey, EEUU

Alejandro Armenta empleó un avión privado pagado con recursos públicos, lo que pone en duda la supuesta austeridad

Alejandro Armenta también viajó en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar estaría celebrando su

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

Afirman que Verónica Castro usa oxígeno y silla de ruedas por golpiza que le habría dado Cristian: “Le destrozó la columna”

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?