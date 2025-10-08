México

Vinagre antes de freír: el truco que transforma tus papas en oro crujiente

Un ingrediente común puede cambiar por completo el resultado de una preparación clásica y cotidiana

Por Gerardo Lezama

El vinagre mejora la textura
El vinagre mejora la textura y el crujiente de las papas fritas al estabilizar el almidón durante la cocción.

Un ingrediente tan cotidiano como el vinagre puede marcar una diferencia notable en la textura y calidad de las papas fritas.

Aunque su uso suele asociarse con aderezos o conservas, en este caso se convierte en un aliado técnico para mejorar el resultado final de una preparación clásica.

La clave está en aprovechar las propiedades del ácido acético para modificar el comportamiento del almidón durante la cocción.

Al remojar las papas crudas en agua con vinagre antes de freírlas, se logra que el almidón se mantenga más firme. Esto evita que las papas se deshagan o se vuelvan blandas al entrar en contacto con el aceite caliente.

El resultado es una fritura más estable, con papas que conservan su forma y desarrollan una superficie crujiente sin absorber exceso de grasa.

Remojar papas en agua con
Remojar papas en agua con vinagre antes de freírlas evita que se deshagan y reduce la absorción de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método no es nuevo en cocinas profesionales, pero ha ganado popularidad entre aficionados y creadores de contenido culinario por su sencillez y efectividad.

Basta con añadir una cucharada de vinagre blanco al agua donde se remojan las papas, durante al menos 30 minutos. También puede aplicarse en una cocción parcial: hervir las papas brevemente en agua con vinagre antes de freírlas potencia el mismo efecto.

La reacción química que ocurre entre el ácido acético y el almidón no altera el sabor perceptible del platillo. El vinagre se evapora durante la fritura, dejando solo sus beneficios estructurales.

Esto permite que el truco se aplique sin comprometer el perfil de sabor, incluso en recetas que no contemplan ingredientes ácidos.

Además de mejorar la textura, este proceso contribuye a una fritura más uniforme. Las papas adquieren un color dorado más parejo y una consistencia interna suave, lo que eleva la calidad del platillo sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes costosos. En términos prácticos, se trata de una optimización accesible que puede incorporarse fácilmente a la rutina de cocina.

La técnica es aplicable a
La técnica es aplicable a papas a la francesa, gajo, chips y otras variantes, sin necesidad de equipos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre también puede reducir el tiempo de fritura, ya que las papas se cocinan de forma más eficiente al tener una estructura más estable.

Esto representa un ahorro energético y una menor exposición al aceite caliente, lo que puede ser relevante en contextos domésticos o de producción continua.

En redes sociales y plataformas de recetas, este truco ha sido compartido como una solución casera para lograr papas tipo restaurante sin necesidad de freidoras industriales.

Su aplicación se extiende a papas a la francesa, gajo, chips y otras variantes, lo que lo convierte en un recurso versátil para quienes buscan mejorar sus preparaciones sin complicaciones.

