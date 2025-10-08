Mar Contreras habla de su supuesto beso con Aldo de Nigris y aclara rumores de una crisis matrimonial

Un acercamiento entre Mar y Aldo desató rumores de un presunto romance previo a la final de ‘La Casa de los Famosos México’. (@marcontrerasof, Instagram)

La parafernalia de La Casa de los Famosos México terminó para Mar Contreras, quien intenta acostumbrarse a una nueva realidad donde los reflectores posan sobre su matrimonio con el empresario Julio Aguilar.

Durante la última convivencia de todos los habitantes de la tercera temporada del reality, un acercamiento entre la actriz y Aldo de Nigris —ganador de la edición— generó rumores en torno a una supuesta infidelidad.

El video desató controversia en redes Crédito: Vix / La Casa de los Famosos México

El video que desató rumores

El clip, grabado de la transmisión 24/7 de Vix+, muestra el instante en el que Mar Contreras toma el rostro de Aldo de Nigris y lo besa. Aunque la mala calidad de la imagen original no permite definir si sus labios se juntaron, el encono que el programa generaba en redes sociales avivó la versión de romance.

No obstante, para la exparticipante de La Casa de los Famosos México no hay nada que aclarar. Este miércoles, la actriz se pronunció sobre el controvertido video y las versiones de una presunta crisis en su matrimonio.

Contreras restó importancia a la polémica, al asegurar que era producto de medios que capitalizaron el éxito de La Casa de los Famosos: “Todo está grabado, todo se ha visto. Estamos muy tranquilos porque no hay cómo darle más importancia a eso”, indicó para el canal de Edén Dorantes.

Con su postura, Contreras deja en claro que su matrimonio con Julio Aguilar se mantiene sólido, contrario a especulaciones surgidas en redes sociales que aseguraban que el empresario estaba desconcertado y decepcionado de su esposa.

(Instagram)

La fiesta de Galilea, la última polémica de la temporada

Al margen, la tradicional fiesta que la presentadora Galilea Montijo organiza al final de cada temporada de La Casa de los Famosos México ofreció la última polémica de esta edición.

Galilea Montijo y Wendy Guevara volvieron a dominar las tendencias luego de que se viralizó un video donde ambas aparecen en medio de una conversación que muchos interpretaron como una discusión durante el GaliFest —como llama a sus reuniones.

La conductora de La Casa de los Famosos México ofreció una fiesta por la final del reality show TikTok: @rodolforosales61

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a Wendy de espaldas mientras conversa con Galilea, quien mantiene un gesto serio. En cierto momento, una persona intenta separar a la influencer de la conductora, aunque sin lograrlo, pues ambas continuaron hablando con evidente tensión.

El clip desató todo tipo de teorías: algunos usuarios aseguraron que se trató de un simple intercambio de palabras, mientras otros interpretaron el gesto de Montijo como una muestra de molestia.

La controversia creció cuando, en otro fragmento del evento, Wendy llamó “mueble” a la modelo Priscila Valverde, quien le respondió en el escenario ante la mirada del público.

Entre los asistentes al GaliFest se encontraban figuras como Aaron Mercury, Dalílah Polanco, Mariana Botas, Guana, Kunno y Las Perdidas. Hasta ahora, ni Galilea ni Wendy han ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido.