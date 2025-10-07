México

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para recibir a Dalílah Polanco junto a Martha Guzmán y Carlos Rivera

La actriz de “La Familia P.Luche” fue recibida por sus amigos más cercanos tras conseguir el segundo lugar en el reality de Televisa

Por Jazmín González

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Dalílah Polanco obtuvo el segundo lugar en La Casa de los Famosos México después de permanecer más de 70 días alejada de sus seres queridos. Tras una extensa rueda de prensa en la que participaron el resto de los finalistas y Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada, la actriz fue recibida por sus amigos y familiares.

En sus redes sociales, Polanco compartió su regreso a la vida cotidiana y agradeció a sus seguidores, a quienes se refiere como “personas”. En el reencuentro participaron destacadas figuras del ámbito del espectáculo, quienes acompañaron a la actriz durante su primer contacto con la realidad fuera del aislamiento del programa.

Dalílah Polanco en segundo lugar de La Casa de los Famosos México. (Vix // La Casa de los Famosos México)

Joanna Vega Biestro, Carlos Rivera y Martha Guzmán orgullosos de Dalílah Polanco

La participación de la actriz de “La Familia P.Luche” en el reality de Televisa generó una amplia gama de opiniones entre los espectadores, sin embargo, el respaldo de sus amigos se mantuvo inalterable.

Figuras como Joanna Vega-Biestro, Carlos Rivera y Martha Guzmán estuvieron presentes durante la celebración posterior a la gira de medios. Parte de los presentes compartieron diversos momentos del festejo en sus redes sociales, mostrando el ambiente de compañerismo y alegría que rodeó a la actriz en su regreso.

Uno de los momentos que captó mayor atención por parte del público fue la entrega de una camiseta a la artista de 53 años con el texto “Lady Nutella”.

(Captura de patalla)
(Captura de patalla)

Dicho gesto hacía referencia a una anécdota ocurrida durante el reality, en la que la actriz ocultó la crema de avellana, lo que fue calificado por algunos como una “travesura”. El sobrenombre fue recibido con humor, pero la acción provocó críticas entre los seguidores de Aarón Mercury y Aldo de Nigris, a quienes les escondió el alimento dentro de la casa.

Elaine Haro en la celebración a Dalílah Polanco junto a Carlos Rivera

A la celebración por el segundo lugar de Dalílah Polanco se sumó Elaine Haro, ex compañera del reality y figura con la que la actriz consolidó una relación cercana durante la competencia, a pesar de haber sido separadas a mitad del programa.

La joven actriz y cantante compartió una fotografía en Instagram donde aparece junto a Polanco y Carlos Rivera, destacando así el vínculo que mantuvieron fuera del reality.

Cabe recordar que el cantante manifestó reiteradamente su apoyo a la actriz, solicitando votos para ella cada vez que quedaba dentro de la placa de nominados.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las ausentes en la celebración fueron Mariana Botas, Priscila Valverde y Ninel Conde, quienes establecieron también un lazo de amistad con la finalista durante su participación en el concurso.

