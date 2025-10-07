Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

El creador de contenido "rechazó" a Mariana Botas en su visita a "Hoy". (ig)

Después de su triunfo en La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris acudió al programa matutino Hoy acompañado por los demás finalistas: Dalílah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras.

El creador de contenido relató su experiencia como ganador de la tercera temporada del reality transmitido por Televisa, compartiendo detalles de su paso por la competencia y los vínculos formados dentro de la casa.

Durante la visita, De Nigris enfatizó el cariño y la amistad que consolidó con los integrantes del ‘team noche’, grupo que se identificó como ‘La manada’ tras autonombrarse “lobos”.

Aldo rechaza a Mariana Botas durante dinámica de "Hoy" Crédito: Hoy

Tras el recibimiento positivo por parte del público del programa, un día después se revelaron declaraciones que hizo detrás de cámaras sobre Marian Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde.

Aldo de Nigris considera “casarse” con Elaine Haro y “rechaza” a Mariana Botas

En un momento de descanso durante la visita a Hoy, el influencer fue abordado por Jorge Anzaldo respecto a uno de los temas de mayor interés para la audiencia de La Casa de los Famosos 3.

El presentador preguntó: “¿A quién te das, con quién te casas y a quién matas? Tres personas, tú las conoces bien: Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro“.

El regiomontano respondió con su habitual sentido del humor, lo que generó reacciones entre los seguidores del reality. “Me caso con la Elaine, sí, sí, sí. Yo creo que la Priscila (le doy el beso)”, declaró el ganador.

Mariana Botas y Aldo de Nigris dieron de qué hablar por el tema de la sudadera en La Casa de los Famosos México.(Captura de pantalla/LCDLFM)

Ante la pregunta de Anzaldo: “¿Matas a Mariana Botas?“, el finalista, entre risas y sin saber cómo responder, dijo: “No, no, ya me mandaron a la ***”.

El intercambio no pasó desapercibido por los internautas, quienes recordaron que durante la competencia fue asociado sentimentalmente con varias participantes, destacando su relación con la actriz de Una familia de diez, a quien llegó a prestarle una sudadera en más de una ocasión, lo que alimentó las especulaciones sobre un vínculo especial.

El ganador de La Casa de los Famosos 3 no había dormido desde su triunfo

En la misma cápsula, el sobrino de Poncho de Nigris admitió que no había logrado dormir desde su consagración como ganador de La Casa de los Famosos México.

Aldo de Nigris apaga las luces de LCDLFM. (TikTok: LCDLFM)

El influencer relató que tras el final del reality show 24/7, no tuvo oportunidad de descansar debido a la intensidad de las actividades posteriores, pues detalló que desde muy temprano inició su gira de medios acompañado por el resto de los finalistas.

“Recién levantado, me dormí como 15 minutitos. Ando bien lampareado, te digo que dormí como 20 minutos, yo me vine en vivo, no dormimos nada, no pude dormir de la emoción y camino acá, en el carro, me dormí”, reveló.