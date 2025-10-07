México

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Tras su triunfo en La Casa de los Famosos 3, el creador de contenido hizo fuertes declaraciones en el matutino “Hoy”

Por Jazmín González

Guardar
El creador de contenido "rechazó"
El creador de contenido "rechazó" a Mariana Botas en su visita a "Hoy". (ig)

Después de su triunfo en La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris acudió al programa matutino Hoy acompañado por los demás finalistas: Dalílah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras.

El creador de contenido relató su experiencia como ganador de la tercera temporada del reality transmitido por Televisa, compartiendo detalles de su paso por la competencia y los vínculos formados dentro de la casa.

Durante la visita, De Nigris enfatizó el cariño y la amistad que consolidó con los integrantes del ‘team noche’, grupo que se identificó como ‘La manada’ tras autonombrarse “lobos”.

Aldo rechaza a Mariana Botas durante dinámica de "Hoy" Crédito: Hoy

Tras el recibimiento positivo por parte del público del programa, un día después se revelaron declaraciones que hizo detrás de cámaras sobre Marian Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde.

Aldo de Nigris considera “casarse” con Elaine Haro y “rechaza” a Mariana Botas

En un momento de descanso durante la visita a Hoy, el influencer fue abordado por Jorge Anzaldo respecto a uno de los temas de mayor interés para la audiencia de La Casa de los Famosos 3.

El presentador preguntó: “¿A quién te das, con quién te casas y a quién matas? Tres personas, tú las conoces bien: Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro“.

El regiomontano respondió con su habitual sentido del humor, lo que generó reacciones entre los seguidores del reality. “Me caso con la Elaine, sí, sí, sí. Yo creo que la Priscila (le doy el beso)”, declaró el ganador.

Mariana Botas y Aldo de
Mariana Botas y Aldo de Nigris dieron de qué hablar por el tema de la sudadera en La Casa de los Famosos México.(Captura de pantalla/LCDLFM)

Ante la pregunta de Anzaldo: “¿Matas a Mariana Botas?“, el finalista, entre risas y sin saber cómo responder, dijo: “No, no, ya me mandaron a la ***”.

El intercambio no pasó desapercibido por los internautas, quienes recordaron que durante la competencia fue asociado sentimentalmente con varias participantes, destacando su relación con la actriz de Una familia de diez, a quien llegó a prestarle una sudadera en más de una ocasión, lo que alimentó las especulaciones sobre un vínculo especial.

El ganador de La Casa de los Famosos 3 no había dormido desde su triunfo

En la misma cápsula, el sobrino de Poncho de Nigris admitió que no había logrado dormir desde su consagración como ganador de La Casa de los Famosos México.

Aldo de Nigris apaga las luces de LCDLFM. (TikTok: LCDLFM)

El influencer relató que tras el final del reality show 24/7, no tuvo oportunidad de descansar debido a la intensidad de las actividades posteriores, pues detalló que desde muy temprano inició su gira de medios acompañado por el resto de los finalistas.

“Recién levantado, me dormí como 15 minutitos. Ando bien lampareado, te digo que dormí como 20 minutos, yo me vine en vivo, no dormimos nada, no pude dormir de la emoción y camino acá, en el carro, me dormí”, reveló.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisElaine HaroMariana BotasHoyPriscila ValverdeLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Mexicanos que viajaban en flotilla a Gaza hacen escala en Estambul durante su regreso al país, informa SRE

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, acompaña a los seis connacionales en su viaje

Mexicanos que viajaban en flotilla

Comerciantes de Tulum piden perdón a turistas mexicanos, tras llegar apenas al 40 por ciento de afluencia

El verano de 2025 apenas logró una ocupación hotelera de entre 30 por ciento en la zona costera y del 15 por ciento en el centro, indicando un desplome en la afluencia de visitantes

Comerciantes de Tulum piden perdón

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer los resultados de seguridad en el primer año de la presidenta

Harfuch destaca destrucción de mil

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 6 al viernes 10 de octubre

Se trata del primer depósito del programa social correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Beca Rita Cetina 2025: qué

Receta fácil de tamal de elote y cuánto tiempo calentarlo para obtener la textura ideal

Esta versión del tradicional platillo es ideal para esta temporada de frío

Receta fácil de tamal de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch destaca destrucción de mil

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

ENTRETENIMIENTO

Este es el setlist para

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para recibir a Dalílah Polanco junto a Martha Guzmán y Carlos Rivera

Yolanda Andrade se lanza contra Verónica Castro por evitar responder preguntas sobre ella: “Coleccionas mentiras”

La millonaria fortuna que tiene Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

¿Por qué se distanciaron Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga tras el éxito de ‘Amores Perros’?

DEPORTES

México vs Chile EN VIVO

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Octavos de final del Mundial sub-20

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera

Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20