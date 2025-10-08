México

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

La intérprete de regional mexicano cumple 22 años hoy 8 de octubre

Por Adriana Castillo

Guardar
(Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)
(Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Kunno compartió detalles sobre la estrecha amistad que tiene con Ángela Aguilar y reveló qué planea regalarle por su cumpleaños 22 este 8 de octubre.

El influencer concedió una entrevista para el programa Hoy, donde comentó que no es portavoz de la famosa intérprete de regional mexicano, pero aseguró que seguirá a su lado brindándole su apoyo incondicional.

“Yo, como siempre lo he dicho, soy su amigo y no me corresponder hablar por ella, es solo seguir para ella y estar para ella (...) Yo creo que lo mediático hay que dejarlo en donde está, que es en las redes sociales y ya, en la privacidad del hogar, dejarlo afuera de él”, dijo.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Kunno compartió su opinión al respecto debido a que constantemente es cuestionado sobre su querida amiga en sus encuentros con medios.

El influencer no profundizó en detalles sobre su amistad con Ángela Aguilar, pero sí recordó los duros momentos que atravesó cuando lo ‘funaron’ en redes sociales al inicio de su carrera como influencer.

“Yo aprendí que había ciertas actitudes, algunos comentarios que yo hacía que me hacían involucrarme en más problemas; como que me convertí en mi peor enemigo”, comentó.

Así comenzó la celebración de
Así comenzó la celebración de cumpleaños de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En esa misma entrevista, Kunno fue cuestionado sobre qué planeaba regalarle a la intérprete de regional mexicano y, tras soltar una carcajada, comentó:

“El chiste de abrazarnos y todo (...) Lo más importante es la compañía, el hacerla sonreír y echarnos unos drinks”, dijo.

Conductores de Hoy lanzan contundente reclamo a Kunno

La entrevista de Kunno se transmitió en el programa Hoy de este miércoles 8 de octubre. Tras escuchar las declaraciones, los conductores aprovecharon para lanzar un contundente reclamo en contra del influencer por no presentarse a los ensayos de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El influencer participará en el reality de baile del matutino de Televisa. (IG/@programahoy)

“Noticia de último minuto: Kunno, que apenas lo destapamos, pues ya no llegó al segundo ensayo”, comentó Martha Figueroa.

Hasta el momento, se desconoce por qué el influencer no se presentó al ensayo. Sin embargo, Tania Rincón aseguró que Kunno estaba consciente de su compromiso, pues horas antes se lo comentó en la fiesta que Galilea Montijo ofreció por la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Escalona concordó con su compañera, pero reveló que Kunno se quedó hasta altas horas de la noche en la celebración.

“En su defensa, me dijo que ya tenía lista la coreo”, siguió Tania Rincón, pero Andrea Legarreta insistió: “El asunto es que la pareja (de baile) está esperando”.

Temas Relacionados

KunnoÁngela AguilarChristian NodalPrograma HoyTelevisacumpleaños de famososmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar banoffee de plátano light, un postre nutritivo rico en vitaminas B, B6, B9 y C

Reinventa en casa uno de los bizcochos británicos más emblemáticos con una versión baja en azúcares

Cómo preparar banoffee de plátano

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

La autoridad municipal atribuye el problema a la influencia del narcotráfico, la pérdida de valores y la falta de educación en el hogar

El 40% de los delitos

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Equipos de emergencia evacuaron a decenas de vecinos en la zona y atendieron a lesionados

Tragedia en fábrica de sombreros:

Casco, placas y cero distracciones: así quiere cuidar la CDMX a quienes ruedan con batería

La Subsecretaría de Control de Tránsito emite recomendaciones y prepara cambios legales para reducir riesgos

Casco, placas y cero distracciones:

Mujeres realizarán foro dedicado a fortalecer el liderazgo femenino en SLP

Se busca conmemorar el Año de la Mujer Indígena y Afromexicana, destacó Rosa Bechara

Mujeres realizarán foro dedicado a
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 40% de los delitos

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Desde amonio hasta explosivos: esto aseguró la Guardia Nacional y el Ejército tras operativo en Michoacán

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“No la dio”: Karime Pindter

“No la dio”: Karime Pindter es criticada y parodiada tras su debut en La Más Draga 7

Dalílah Polanco se reencuentra con Carlos Rivera tras escándalo de La Casa de los Famosos México

Estas son las 10 mejores películas de Google en México que no te puedes perder

“De repente lloro″: Aldo de Nigris se dio cuenta de su fama al ir por un pollo frito tras ganar LCDLFM

Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

DEPORTES

Gobierno de Jalisco revela más

Gobierno de Jalisco revela más acusaciones contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

CMLL presenta cartelera de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20