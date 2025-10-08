Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

(Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Kunno compartió detalles sobre la estrecha amistad que tiene con Ángela Aguilar y reveló qué planea regalarle por su cumpleaños 22 este 8 de octubre.

El influencer concedió una entrevista para el programa Hoy, donde comentó que no es portavoz de la famosa intérprete de regional mexicano, pero aseguró que seguirá a su lado brindándole su apoyo incondicional.

“Yo, como siempre lo he dicho, soy su amigo y no me corresponder hablar por ella, es solo seguir para ella y estar para ella (...) Yo creo que lo mediático hay que dejarlo en donde está, que es en las redes sociales y ya, en la privacidad del hogar, dejarlo afuera de él”, dijo.

(IG: @angela_aguilar_)

Kunno compartió su opinión al respecto debido a que constantemente es cuestionado sobre su querida amiga en sus encuentros con medios.

El influencer no profundizó en detalles sobre su amistad con Ángela Aguilar, pero sí recordó los duros momentos que atravesó cuando lo ‘funaron’ en redes sociales al inicio de su carrera como influencer.

“Yo aprendí que había ciertas actitudes, algunos comentarios que yo hacía que me hacían involucrarme en más problemas; como que me convertí en mi peor enemigo”, comentó.

Así comenzó la celebración de cumpleaños de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En esa misma entrevista, Kunno fue cuestionado sobre qué planeaba regalarle a la intérprete de regional mexicano y, tras soltar una carcajada, comentó:

“El chiste de abrazarnos y todo (...) Lo más importante es la compañía, el hacerla sonreír y echarnos unos drinks”, dijo.

Conductores de Hoy lanzan contundente reclamo a Kunno

La entrevista de Kunno se transmitió en el programa Hoy de este miércoles 8 de octubre. Tras escuchar las declaraciones, los conductores aprovecharon para lanzar un contundente reclamo en contra del influencer por no presentarse a los ensayos de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El influencer participará en el reality de baile del matutino de Televisa. (IG/@programahoy)

“Noticia de último minuto: Kunno, que apenas lo destapamos, pues ya no llegó al segundo ensayo”, comentó Martha Figueroa.

Hasta el momento, se desconoce por qué el influencer no se presentó al ensayo. Sin embargo, Tania Rincón aseguró que Kunno estaba consciente de su compromiso, pues horas antes se lo comentó en la fiesta que Galilea Montijo ofreció por la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Escalona concordó con su compañera, pero reveló que Kunno se quedó hasta altas horas de la noche en la celebración.

“En su defensa, me dijo que ya tenía lista la coreo”, siguió Tania Rincón, pero Andrea Legarreta insistió: “El asunto es que la pareja (de baile) está esperando”.