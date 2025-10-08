México

Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas de su hija; aseguran que se parece a Ángela Aguilar

El rapero confirmó que tiene dos hijas luego de que su padre, Pepe Aguilar, reveló esta información en una entrevista

Por Adriana Castillo

Emiliano Aguilar sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras compartir fotografías inéditas de su hija y su madre, Carmen Treviño.

“Más protegidas que el papa. Hasta la muerte, mi gente. Muchas gracias por el apoyo”, escribió el rapero en su post de Instagram.

En una de las fotos aparece la menor cabalgando un caballo, mientras que en otra se ve conviviendo con su abuela, Carmen Treviño, en una casa.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos usuarios de la plataforma aseguraron que la niña se parece a su padre, otros señalaron que tiene rasgos similares a nada más ni nada menos que su tía: Ángela Aguilar.

  • "La niña es igualita a ti y un poco a Ángela, pero en hermosa."
  • “El karma es tan fuerte que su hija es igualita a Ángela Aguilar.”
  • “Que ganas de ser madrastra de esa princesa.”
  • "La niña se parece a Ángela cuando estaba chiquita y no es hate, pero le encuentro parecido."
  • “Tanto que le tiras a @angela_aguilar_ y tú bebita y ella son dos gotas de agua cuando Ángela era chiquita."
Cabe mencionar que Emiliano Aguilar no suele compartir detalles sobre su vida privada, mucho menos fotografías de sus seres queridos.

De hecho, hasta hace unas semanas se desconocía que tenía dos hijas. Fue su padre, Pepe Aguilar, quien reveló este dato en una entrevista que concedió para Pepe Garza.

¿Qué se sabe sobre las hijas de Emiliano Aguilar?

El rapero mantiene su vida privada alejada del escrutinio mediático. No obstante, circulan especulaciones sobre quién sería la madre de las menores y cuáles serían sus nombres.

Se presume que una de ellas se llama igual que su famosa tía, Ángela, y sería fruto de una relación amorosa que Emiliano tuvo con una mujer llamada Violeta. De la segunda, se especula que habría nacido en 2022, respondería al nombre de Aís y sería hija de la misma pareja.

En la actualidad, se sabe que Emiliano Aguilar se separó de la madre de sus hijas y está soltero. Fue el propio cantante quien dio a conocer esta información luego de que fue acusado de presunta infidelidad tras ser captado con una mujer que no es la madre de sus hijas.

“Ahora todo mundo me está funando que soy igual que mi papá, no es justo. No tengo novia, no estoy con ella. Esa morra no sé qué trae. No me van a creer, pero se los juro. Vean los videos, no tengo estos tatuajes (de un lado de la cara) en los videos, es otro tiempo”, aseguró.

