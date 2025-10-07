Entretenimiento

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

Eli Castro desató controversia en redes sociales tras revelar que asistirá a un concierto de Julieta Cazzuchelli en Guadalajara

Por Adriana Castillo

(IG: @elicastrogdl // @angela_aguilar_)
(IG: @elicastrogdl // @angela_aguilar_)

Eli Castro, madrina de Christian Nodal, desmintió los rumores sobre su supuesto rechazo a la esposa de su ahijado: Ángela Aguilar. Esto luego de la controversia que se desató en redes sociales porque reveló que asistirá a un concierto de Cazzu, ex del cantante, en Guadalajara.

Fue en una entrevista que concedió para el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde Castro se sinceró respecto a las especulaciones.

“Me parece que las decisiones del corazón son decisiones del corazón. Un hombre que se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones”, comentó sin profundizar en detalles.

Eli Castro reveló cómo ha cambiado su relación con su ahijado y desmintió su supuesto rechazo a Ángela Aguilar TikTok: @sientesequienpueda

De esta manera, Castro dejó entrever su posición sobre los rumores que circulan en su contra y subrayó que no existe ningún rechazo de su parte hacia Ángela Aguilar.

Madrina de Christian Nodal manda mensaje a Cazzu

En el mismo espacio, Castro dedicó palabras de admiración para Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’ e invitó a las mujeres a reconocer su fortaleza.

“Qué quiero decirle a las mujeres de este mundo: admírenla”, manifestó.

Eli Castro ganó seguidores tras revelar que asistirá al concierto de Cazzu en Guadalajara TikTok: @elicastrogdl

Eso no fue todo, Eli Castro también reveló que vivió de cerca parte de la separación de Christian Nodal y Cazzu; sin embargo, no reveló detalles sobre lo sucedido.

“Me tocó ver una parte que me descompuso mucho, ver tan triste a Christian”, relató.

Además, se refirió a su famoso ahijado como una persona transparente y sincera: “No tiene tapujos, no está mintiendo. Él dice lo que siente, les guste o no les guste, él es transparente y es Christian Nodal”.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

La relación actual entre Christian Nodal y su madrina también fue tema de la entrevista. Castro aclaró que, aunque en el pasado compartieron una relación cercana, en la actualidad no mantienen contacto frecuente.

Por último, defendió al cantante de quienes lo acusan de ser un padre ausente, pidiendo al público que evite emitir juicios apresurados: “Él no está siendo un padre ausente, ojo, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos”.

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Cabe recordar que el intérprete de regional mexicano es constantemente criticado en redes sociales por la relación que tiene con Inti, fruto de su romance con Cazzu. Esto además del supuesto problema legal que tiene con la rapera por presuntas diferencias con la custodia de la menor.

A mediados de septiembre, Nodal dio mucho de qué hablar porque no asistió a la fiesta de cumpleaños número 2 de su hija.

