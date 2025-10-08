México

El secreto de quienes no usan desodorante ni perfume, pero nunca fallan

Una solución eficaz, discreta y duradera que cuida la piel, evita residuos y acompaña cada jornada sin interferir en tu estilo

Por Gerardo Lezama

Guardar
La piedra de alumbre es
La piedra de alumbre es un mineral natural utilizado como desodorante por sus propiedades antibacterianas y astringentes. (El País Cali)

En un contexto donde cada vez más personas cuestionan los ingredientes de los productos que aplican sobre su piel, una alternativa discreta y eficaz ha comenzado a ganar terreno.

No se trata de una fórmula nueva ni de una tendencia pasajera, sino de una solución que ha acompañado a distintas culturas durante siglos y que hoy vuelve a posicionarse como una opción confiable para quienes buscan protección sin interferencias.

La piedra de alumbre, compuesta principalmente por sulfato doble de aluminio y potasio, es un mineral natural con propiedades antibacterianas y astringentes.

Su acción se basa en una propiedad simple pero poderosa: inhibe el desarrollo de bacterias responsables del mal olor, sin bloquear el proceso natural de transpiración. A diferencia de los desodorantes convencionales, no enmascara el olor ni lo reemplaza con perfumes intensos.

Tampoco deja residuos visibles ni manchas en la ropa, lo que la convierte en una opción ideal para quienes priorizan la limpieza y la discreción.

A diferencia de los desodorantes
A diferencia de los desodorantes convencionales, la piedra de alumbre controla el mal olor sin bloquear la transpiración ni dejar residuos. X/@unnombreque

Su aplicación es sencilla y rápida. No requiere rituales ni combinaciones con otros productos. Basta con humedecer ligeramente la piedra y deslizarla sobre la piel limpia.

El efecto puede durar todo el día, incluso en condiciones de calor o actividad física moderada. Quienes la han incorporado a su rutina destacan la sensación de frescura prolongada y la ausencia de irritaciones, especialmente en pieles sensibles o propensas a reacciones adversas.

Además de su eficacia, la piedra de alumbre destaca por su durabilidad. Una sola unidad puede durar varios meses, lo que representa un ahorro significativo en comparación con productos tradicionales.

Su formato compacto facilita el transporte y el almacenamiento, sin riesgo de derrames ni vencimientos prematuros. Esta característica la vuelve especialmente útil para quienes viajan con frecuencia o buscan reducir el consumo de envases plásticos.

Aunque no bloquea el sudor, sí controla el olor de forma efectiva. Esto la convierte en una opción viable para quienes desean mantener una higiene adecuada sin alterar el equilibrio natural de su piel.

Su aplicación sencilla y su
Su aplicación sencilla y su efecto prolongado la convierten en una opción ideal para pieles sensibles y personas que buscan discreción. Wikimedia/Pierre.hamelin

Su uso no está limitado a las axilas: también puede aplicarse en otras zonas propensas a la sudoración, como pies o pliegues cutáneos, siempre que la piel esté limpia y seca.

En tiempos donde la transparencia y la simplicidad son valores cada vez más apreciados, la piedra de alumbre se presenta como una respuesta coherente.

No promete milagros ni transforma rutinas, pero cumple con lo esencial: proteger sin invadir, cuidar sin alterar, acompañar sin dejar rastro. Una elección silenciosa, pero contundente, que responde a las necesidades reales de quienes prefieren soluciones que funcionan sin hacer ruido.

Temas Relacionados

Piedra de alumbreDesodoranteSaludBellezaBienestarHigienemexico-noticias

Más Noticias

Cuál fue el origen de Tulum, la zona del Caribe mexicano que sufre por la falta de turistas

El descenso en la llegada de visitantes contrasta con un destino que alguna vez fue estratégico para la península de Yucatán

Cuál fue el origen de

Congreso de la CDMX aprueba reducción de jornada nocturna para trabajadores: protege a mujeres embarazadas

La medida también busca prevenir alteraciones del sueño, fatiga crónica, estrés, trastornos digestivos y cardiovasculares

Congreso de la CDMX aprueba

Mientras Alexis Ayala se niega a hablar de Paty Díaz, la actriz manda un nuevo mensaje: “Si tienes basura, darás basura”

Durante su rueda de prensa tras salir de La Casa de los Famosos, el actor fue cuestionado en más de una ocasión sobre las acusaciones de maltrato

Mientras Alexis Ayala se niega

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se siente adolescente con su nuevo novio: “Quiere regresar a los 15 años”

El exesposo de la cantante se pronunció sobre la atención mediática que rodea a la nueva pareja de Villarreal, Cibad Hernández, invitando a los fans a valorar su trayectoria y no su vida personal

Cruz Martínez dice que Alicia

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

El sujeto es identificado como el encargado de dirigir la agresión contra el personal

Procesan al presunto responsable de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto responsable de

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Mientras Alexis Ayala se niega

Mientras Alexis Ayala se niega a hablar de Paty Díaz, la actriz manda un nuevo mensaje: “Si tienes basura, darás basura”

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se siente adolescente con su nuevo novio: “Quiere regresar a los 15 años”

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Mamá del fallecido productor Nicandro Díaz había muerto antes de que se reportara su supuesta desaparición

Fernando Delgadillo anuncia que su esperado concierto de Naucalli se transmitirá en vivo

DEPORTES

El jugador de Cruz Azul

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20

Pitbull Cruz reacciona a la patada que le dio Tashiro Fierro a Abraham Cordero: “Es reprobable”