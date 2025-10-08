México

Economía nacional en septiembre 2025: esto es lo que piensa México sobre ingreso, ahorro, compras y vacaciones

Según el INEGI, los consumidores ven mejoras en sus finanzas personales, aunque mantienen cautela ante el contexto nacional

Por Carlos Salas

A pesar de una mejoría económica en las familias mexicanas, le confianza del consumidor disminuyó .2 puntos el último mes.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) correspondientes a septiembre de 2025, los mexicanos perciben una mejoría moderada en su situación financiera personal, pero todavía enfrentan dificultades para ahorrar y preocupación por el empleo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los 10 indicadores complementarios de la encuesta reflejan avances en la percepción económica individual, aunque el panorama general sigue marcado por la cautela y el bajo dinamismo del consumo.

El indicador sobre la situación económica personal actual se ubicó en 50.4 puntos, con un aumento mensual de 0.6 unidades y un avance de 0.3 puntos respecto al año pasado, lo que muestra un ligero repunte en la confianza de los hogares mexicanos.

De igual forma, las expectativas para los próximos 12 meses alcanzaron 58.0 puntos, con incrementos tanto mensual (+0.6) como anual (+1.2), reflejando una visión positiva sobre la economía familiar en el corto plazo.

Ahorro limitado y gasto contenido

Pese al optimismo moderado, las restricciones económicas persisten. La posibilidad de adquirir artículos básicos (como ropa, alimentos o calzado) se mantuvo en 44.7 puntos, sin cambios frente a agosto y con un leve aumento anual de 0.8 unidades.

Pese al optimismo moderado, las restricciones económicas persisten. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, el indicador de capacidad de ahorro se mantuvo bajo, con 39.0 puntos, una disminución de 0.1 puntos mensual y sin variación respecto al año anterior. Las condiciones de ahorro futuras llegaron a 52.8 puntos, lo que representa una mejora anual de 1.9, aunque con un retroceso marginal mensual (-0.1).

En contraste, las posibilidades de vacacionar en los próximos 12 meses cayeron a 39.0 puntos, el descenso mensual más pronunciado (-1.6 unidades).

Preocupación por el empleo y la inflación

La percepción sobre el mercado laboral mostró señales de debilidad: las expectativas de empleo para los próximos 12 meses bajaron a 47.5 puntos, una disminución de 0.2 mensual y 2.1 anual.

Las expectativas de empleo para los próximos 12 meses bajaron a 47.5 puntos, una disminución de 0.2 mensual y 2.1 anual. Crédito: Jesús Avilés / Infobae

El comportamiento esperado de los precios se mantuvo en niveles bajos (17.7 puntos), lo que refleja preocupación por la inflación y el impacto en el poder adquisitivo de los hogares.

Intenciones de compra: más autos, menos vivienda

Las intenciones de adquirir automóviles en los próximos dos años se situaron en 16.5 puntos, con incrementos mensual (+0.7) y anual (+1.9). En cambio, los planes para comprar, construir o remodelar vivienda registraron una caída a 20.0 puntos, con retrocesos tanto frente a agosto (-1.6) como respecto al mismo mes del año pasado (-0.2).

Las intenciones de adquirir automóviles en los próximos dos años incrementaron 0.7 puntos mientras que los planes para comprar, construir o remodelar vivienda registraron una caída a 20.0 puntos. (Freepik)

Los resultados de la ENCO a septiembre de 2025 perfilan a los consumidores mexicanos como moderadamente optimistas respecto a su economía personal y capacidad futura de ahorro.

No obstante, la preocupación por el empleo, los precios y las limitaciones al consumo siguen marcando el pulso de la confianza del consumidor en un entorno económico que aún muestra signos de fragilidad.

