Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Dalílah Polanco casi gana el reality show (Captura de pantalla YouTube)

Con más de 43 millones de votos registrados en la edición de 2025, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México rompió récords tanto de participación del público como de audiencia, consolidándose como uno de los programas más vistos y comentados del país.

Este volumen de votos no solo superó a la segunda edición, sino también la cifra de la primera temporada, donde Wendy Guevara se alzó con la victoria y paralizó al país entero.

Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. (Captura de pantalla)

La disputa final mostró una marcada concentración de votos en los dos primeros lugares. Aldo de Nigris se consagró en el primer puesto con un total de 19 millones 139 mil 698 apoyos, de acuerdo con la información oficial difundida por Televisa. Por su parte, Dalílah Polanco se quedó con el segundo lugar tras acumular 10 millones 619 mil 904 votos, quedando a una diferencia de 8 millones 519 mil 794 respecto al ganador. La actriz contaba con un respaldo notable en redes sociales durante las últimas semanas, y parte de la audiencia consideraba viable que ella pudiera revertir la tendencia en la recta final.

¿Y cuántos votos acumularon los demás?

Ellos fueron los finalistas de LCDLF. (Facebook/lacasafamososmx)

En el tercer lugar, Abelito logró 6 millones 247 mil 210 votos, consolidándose como otra de las figuras favoritas del público durante la temporada. Shiky ocupó la cuarta posición con 2 millones 929 mil 815 votos, mientras que Mar Contreras cerró el grupo de finalistas al sumar 2 millones 823 mil 177 sufragios. Estas cifras reflejan la amplia movilización de fanáticos y la intensidad de la competencia entre los seguidores de cada finalista.

El desenlace de esta edición permite observar la magnitud de la involucración del público, elevando el listón de la interacción en los realities televisivos nacionales y sentando un nuevo precedente para futuros programas de formato similar.

Aldo de Nigris, tras alcanzar el favoritismo absoluto del público, se llevó a casa el premio de los 4 millones de pesos. Cabe mencionar, que esta cifra se refiere a la cantidad aún sin el descuento de los impuestos, es decir, que el dinero que el regiomontano se llevará a su casa es muy diferente.

El porcentaje que se deben retener por el monto es del 35%, o sea, 1 millón 400 mil pesos. De esta manera,la cantidad verdadera que recibirá Aldo por el triunfo es de 2 millones 600 mil pesos.