México

La millonaria fortuna que tiene Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

El regiomontano se coronó en el primer lugar del reality show y este es el dinero que se llevó por permanecer en el juego hasta el final

Por Ignacio Izquierdo

Conoce la cifra final de dinero que obtuvo el regiomontano tras diez semanas y ganar La Casa de los Famosos México.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México terminó tras diez semanas y fue Aldo de Nigris quien se coronó con el primer lugar de la competencia. El reality show presentó números nunca antes vistos de votación y de rating. De hecho, el sobrino de Poncho de Nigris acumuló más de 19 millones de votos, por encima de los 18 millones de Wendy Guevara.

El regiomontano ya está dando sus primeras entrevistas y poco a poco se ha integrado al mundo exterior. Su participación en el programa de televisión convenció al público, gracias a su sencillez, sentido del humor y la buena amistad que hizo con otros habitantes como Abelito y Aarón Mercury.

Para nadie es sorpresa que el premio a quien gane el primer lugar en La Casa de los Famosos México consiste en dinero, específicamente 4 millones de pesos mexicanos, mismos que se ven sometidos a una reducción de impuestos. Pero además, los participantes reciben un salario semanal que se une al premio final, por supuesto en el caso del ganador o ganadora.

¿Cuánto dinero en total ganó Aldo de Nigris por ganar La Casa de los Famosos México?

Este es el desglose final de lo que ganó Aldo de Nigris por participar y ganar en LCDLFM

Si bien la producción del reality show habla de 4 millones de pesos, estos son brutos, es decir, que aún no han reducido de ese monto los impuestos por ley. El porcentaje que debe retener el Sat por ese monto es del 35%, es decir, 1 millón 400 mil pesos. Por lo tanto, el dinero real que recibirá Aldo por el triunfo es de 2 millones 600 mil pesos. La misma Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, confesó que el monto final que obtuvo al ganar no llegaba a los 3 millones.

Pero a esta suma hay que añadirle el sueldo semanal de Aldo de Nigris. Según diversos medios de comunicación, el regiomontano era uno de los famosos que percibía menos dinero en comparación a las grandes cantidades que pidieron otras celebridades como Ninel Conde, quien, según algunas fuentes, negoció casi medio millón de pesos a la semana.

Aldo de Nigris habría ganado cada semana dentro del reality show unos 70 mil pesos, que multiplicados por todo el tiempo que estuvo dentro serían 700 mil pesos mexicanos.

Por lo tanto, la fortuna que ahora tendría Aldo de Nigris después de ganar La Casa de los Famosos México es de 3 millones 300 mil pesos mexicanos. El joven confesó en el pasado que le gustaría gastar el dinero del premio en una casa para su mamá.

