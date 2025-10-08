México

Cómo limpiar de forma natural los riñones, combatir cálculos renales y eliminar colesterol ‘malo’ con una fruta

Este alimento no solo destaca por su sabor refrescante, sino también por sus propiedades curativas

Marco Ruiz

Ilustración en estilo holograma que muestra los órganos vitales del cuerpo humano con realismo y detalle anatómico impresionante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arándano es una fruta con sabor ácido que aporta beneficios al organismo. Originario de regiones frías, su consumo se extendió en distintas culturas debido a sus efectos en la salud.

Entre sus aportes se encuentran su capacidad para favorecer la limpieza de los riñones, ayudar en la prevención de cálculos renales y contribuir a la disminución del colesterol LDL.

Pese a su consumo frecuente, todavía resulta poco conocido el impacto positivo de incluir el arándano en la alimentación diaria. Catalogado científicamente como Vaccinium spp., forma parte de las frutas del bosque y destaca por su aporte de antioxidantes, entre ellos polifenoles y proantocianidinas.

Gracias a sus compuestos, el arándano se considera un alimento favorable para la función renal y la salud cardiovascular. Puede incorporarse en la dieta de diversas maneras, ya sea al natural, en jugos, ensaladas o postres.

Este alimento no solo destaca por su sabor refrescante, sino también por sus propiedades saludables (Foto: Shutterstock)

Los beneficios de los arándanos para la salud renal y cardiovascular

Una de las principales propiedades de los arándanos es su capacidad para promover la salud de los riñones. Gracias a su acción diurética natural, esta fruta estimula la producción de orina, contribuyendo a limpiar este órgano de toxinas y evitando la acumulación de minerales que pueden derivar en cálculos renales. Además, contiene compuestos como el ácido benzoico, que puede ayudar a prevenir infecciones urinarias.

En términos cardiovasculares, los arándanos son ricos en antioxidantes que protegen las células del daño ocasionado por los radicales libres. De igual forma, su consumo regular podría reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas.

Su riqueza en fibra y vitamina C también apoya funciones metabólicas, favorece la digestión y fortalece el sistema inmunológico, haciéndolos una opción ideal para incluir en una dieta equilibrada.

Los beneficios de los arándanos para la salud renal y cardiovascular Foto: Campo Grande

Receta: 5 días de opciones con arándanos para potenciar sus beneficios

Para aprovechar al máximo las propiedades nutritivas de los arándanos, aquí te presentamos un plan de cinco días de consumo variado y saludable:

Día 1:Desayuno – Agrega un puñado de arándanos frescos a una porción de avena cocida con leche de almendra. Este desayuno es rico en fibra y antioxidantes, ideal para iniciar el día.

Día 2:Colación – Mezcla yogur natural bajo en grasa con una cucharada de arándanos frescos y un toque de miel. Una opción baja en calorías y refrescante.

Día 3:Jugo – Licúa medio vaso de arándanos con agua, un trozo pequeño de piña y hojas de menta. Toma este jugo por las mañanas como diurético natural.

Día 4:Snack – Prepara un smoothie con un plátano, una taza de arándanos congelados y una cucharada de chía. Ideal para obtener energía durante el día.

Día 5:Ensalada – Añade arándanos frescos a una ensalada verde con espinaca, nueces y queso fresco. Acompaña con una vinagreta de limón.

Receta: 5 días de opciones con arándanos para potenciar sus beneficios

Aunque los arándanos son una fruta altamente nutritiva, no deben considerarse como una solución única para problemas de salud renal o cardiovascular.

Es fundamental recordar que los beneficios que ofrecen se maximizan con una dieta balanceada, ejercicio regular y el seguimiento de un médico, nutriólogo o dietista. Para prevenir cualquier problema, consulta con un profesional antes de realizar cambios significativos en tus hábitos de consumo.

