México

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

El luchador mexicano cierra un ciclo de seis años en la compañía estadounidense con un legado consolidado

Por Jesús F. Beltrán

Tras terminar su contrato, el luchador evalúa nuevas opciones dentro del panorama mundial de la lucha libre.

La WWE confirmó oficialmente la salida del luchador mexicano Santos Escobar, quien deja la compañía tras seis años de trayectoria. La actualización se realizó este martes 7 de octubre, cuando su nombre fue incluido en la sección de Alumni del sitio web oficial de la empresa estadounidense, marcando el fin de su etapa dentro del imperio de Vince McMahon.

Escobar, conocido anteriormente como El Hijo del Fantasma, formó parte del grupo Legado del Fantasma, donde consolidó su estilo y se destacó como campeón y figura central del elenco latino de la WWE. Durante su tiempo en la empresa, el luchador mexicano mostró consistencia, carisma y habilidad para competir tanto en luchas individuales como en combates por equipos, ganándose el reconocimiento de la afición y de críticos especializados.

El luchador mexicano deja la compañía y ahora forma parte de la sección de Alumni en el sitio oficial de WWE.

La salida de Escobar se produce luego de varios días de especulaciones en redes sociales, donde el propio gladiador había dejado entrever que su contrato con la WWE estaba próximo a concluir. Estas publicaciones generaron expectativa entre sus seguidores, quienes anticipaban una posible liberación del luchador y un cambio en su trayectoria profesional.

De acuerdo con PW Insider, la empresa intentó retener al excampeón ofreciendo una extensión de contrato con mejoras salariales, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Escobar solicitó claridad sobre su rol dentro de la compañía y una visión creativa definida, aspectos que no fueron proporcionados, lo que influyó en su decisión de no renovar.

La formación original del Legado del Fantasma: Joaquin Wilde, Santos Escobar y Raul Mendoza. (Foto: WWE)

“No hubo un acuerdo sobre la extensión del contrato. Santos Escobar buscaba seguridad creativa y un proyecto concreto dentro de la WWE, lo que finalmente no se logró”, señaló una fuente cercana a la negociación, según PW Insider.

Con la culminación de su contrato, el luchador mexicano queda libre para competir en cualquier promoción del mundo sin restricciones, lo que abre un abanico de posibilidades para su carrera. Entre las opciones se encuentran un regreso al mercado mexicano, para integrarse a empresas como CMLL o incluso volver a la AAA, así como oportunidades internacionales con compañías de renombre como AEW o NJPW.

Luchadores mexicanos que destacaron en WWE y AEW Crédito: Instagram: escobarwwe

Su salida también marca un momento de transición en el Legado del Fantasma, ya que la agrupación liderada por Escobar deberá reorganizarse tras la pérdida de su líder principal. Para los fanáticos, la noticia representa tanto un cierre como una puerta abierta a nuevas historias y combates que podrían involucrar al luchador mexicano en otros escenarios internacionales.

