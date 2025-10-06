Desalojan Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por presunta amenaza de bomba

La comunidad estudiantil de la FCPyS exigió también presupuesto para las prácticas de campo de las y los estudiantes de la carrera de antropología (Foto: Twitter / @H_Romero10)

Este lunes 6 de octubre, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en Ciudad Universitaria, fueron desalojados luego de que la institución recibió una amenaza de bomba.

En redes sociales comenzaron a circular un supuesto mensaje en baños de estudiantes donde se informaba sobre la presencia de un aparato explosivo en el sitio.

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”, menciona el mensaje que circuló en grupos de WhatssApp de estudiantesl

La noticia fue conformada por la página de la FCPyS a través de redes sociales. Además, videos y publicaciones circularon en grupos estudiantiles.

Esta amenaza se suma a las que han ocurrido en otras facultades estos últimas semanas (x/ @UNAM_FCPyS)

“Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”, menciona el comunicado.

Las autoridades confirmaron que en esta labor participó personal administrativo, así como personalidad especializado y equipo de bomberos.