Programas del Bienestar: 16 dependencias se suman para fortalecerlos

Secretarías y organismos federales firmaron un convenio general para compartir recursos y optimizar la labor social

Por Miguel Flores

El Gobierno de México lidera la coordinación de 16 instituciones para fortalecer los programas sociales. Foto: X/@DirPCAzcapo.

La lucha contra la pobreza y la pobreza extrema en México recibió un nuevo impulso con la firma de un Convenio General de Colaboración entre 16 dependencias e instituciones federales. El acuerdo, formalizado este lunes, tiene como objetivo fortalecer y coordinar los Programas para el Bienestar mediante la integración de recursos humanos, técnicos y materiales, con la finalidad de mejorar la eficacia de las políticas sociales en todo el país.

El convenio establece un marco de cooperación entre diversas entidades del Gobierno de México, entre las que se encuentran las Secretarías de Bienestar, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A estas se suman el Banco del Bienestar, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Financiera para el Bienestar (Finabien), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). También participan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

El propósito central de este acuerdo es optimizar la coordinación institucional para que los Programas para el Bienestar lleguen a quienes más lo necesitan. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, subrayó que el combate a la pobreza requiere más que recursos económicos. “Tenemos que seguir trabajando para combatir la pobreza y la pobreza extrema y ahí todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante y que no tiene que ver solamente con recursos, sino tiene que ver con organización”, afirmó Montiel Reyes, quien enfatizó la necesidad de fortalecer la estructura y la colaboración entre las dependencias.

También resaltó el papel de los Delegados de Programas de Bienestar, a quienes describió como los comisarios encargados de implementar las políticas sociales en territorio. Según la funcionaria, estos delegados deben realizar su labor desde las bases, sin buscar protagonismo y con el compromiso de priorizar el bienestar de la población.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, y funcionarios federales tras firmar el acuerdo. (Gobierno de México)

Por su parte, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, destacó la importancia de la presencia institucional en las comunidades. Torres Rosas señaló que la cercanía con la población permite identificar y atender de manera más efectiva las necesidades reales, consolidando así la eficacia de los programas sociales.

La experiencia acumulada en la implementación de estos programas ha puesto de manifiesto que la interacción directa con la ciudadanía permite identificar con mayor precisión los desafíos y diseñar soluciones más ajustadas a las realidades locales. Así, la coordinación interinstitucional y la presencia en territorio se consolidan como pilares en la estrategia nacional para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

