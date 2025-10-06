Pensión Bienestar 2025: cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultos mayores de 65 años en adelante.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que los adultos tengan garantizada una pensión digna y plena, con el objetivo de ayudarles en diferentes gastos.

La Pensión Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, dudas, registros y todo lo relacionado con este programa social.

El último periodo de pagos ocurrió el pasado mes de septiembre. Foto: Gobierno de México.

El periodo de pagos para todos los beneficiarios ocurrió durante el mes de septiembre. Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona.

Dichos depósitos finalizaron la penúltima semana de septiembre, por lo cual algunos beneficiarios se preguntan cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios de este programa social.

Beneficiarias que se registraron en agosto ya tienen fecha para la entrega de plásticos. (Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.)

Este será el siguiente periodo de pagos de la Pensión del Bienestar para todos los beneficiarios

La Pensión Bienestar ya tiene programado el siguiente periodo de pagos. Aunque todavía no hay fechas exactas, este será el tiempo en que se realice la dispersión en todas las tarjetas del Banco del Bienestar.

Será en el mes de noviembre cuando se lleve a cabo el periodo de pagos de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios.

De acuerdo con el calendario de depósitos, será la última dispersión del año, correspondiente al sexto bimestre de 2025.

El siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios fue en el mes de noviembre. Foto: Archivo/Infobae México.

Como se mencionó anteriormente, este proceso será de manera gradual durante todo el mes de noviembre, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Es importante estar al pendiente tanto de las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar como de su titular Ariadna Montiel, quien da todos los detalles de pagos y las fechas exactas de este programa social.

Para retirar el dinero de la Pensión del Bienestar, es importante acudir al cajero del Banco del Bienestar de las distintas sucursales del país.

Antes de acudir al cajero, es importante tener en cuenta y recordar el NIP del plástico, ya que la tarjeta puede bloquearse tras varios intentos en caso de dar los dígitos incorrectos.

Una de las recomendaciones de la Secretaría del Bienestar es no pedir ayuda a ninguna persona desconocida en el momento de realizar el retiro del dinero depositado.