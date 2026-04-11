EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 11 de abril

Para las primeras horas de este sábado 11 de abril de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta un escenario de contrastes en el país debido a la interacción del frente frío 44 y canales de baja presión.
En la Ciudad de México, se prevé un amanecer fresco con temperaturas mínimas entre 12 y 14 °C, con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde, se esperan intervalos de chubascos y una temperatura máxima de 25 a 27 °C.
A nivel nacional, la situación es más severa en el norte y noreste:
- Lluvias fuertes: Se pronostican en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos.
- Frío extremo: Zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán heladas de hasta -10 °C.
- Calor intenso: La onda de calor elevará el termómetro por encima de los 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Morelos.
Se recomienda a la población extremar precauciones ante rachas de viento de hasta 50 km/h en el Valle de México.
Más Noticias
Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 11 de abril de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN
Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido
Vecinos intervinieron para someter al agresor y evitar que continuara atacando
Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: se reportan retrasos por lluvias en todas las Líneas del STC
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes
Arroz frito con pollo y verduras: receta fácil y rendidora para preparar en casa
Un clásico de la comida rápida se reinventa en las cocinas mexicanas para ofrecer una opción económica y versátil
¿Quieres heredar en vida sin riesgos? El beneficio de la “Donación con Usufructo” para que tus hijos sean dueños pero tú conserves la casa
El proceso puede reducir los gastos hasta por decenas de miles de pesos
MÁS NOTICIAS