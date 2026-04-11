EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 11 de abril

Para las primeras horas de este sábado 11 de abril de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta un escenario de contrastes en el país debido a la interacción del frente frío 44 y canales de baja presión.

En la Ciudad de México, se prevé un amanecer fresco con temperaturas mínimas entre 12 y 14 °C, con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde, se esperan intervalos de chubascos y una temperatura máxima de 25 a 27 °C.

A nivel nacional, la situación es más severa en el norte y noreste:

Lluvias fuertes: Se pronostican en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas , con posible formación de torbellinos.

Frío extremo: Zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán heladas de hasta -10 °C .

Calor intenso: La onda de calor elevará el termómetro por encima de los 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Morelos.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante rachas de viento de hasta 50 km/h en el Valle de México.