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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 11 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

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Para las primeras horas de este sábado 11 de abril de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta un escenario de contrastes en el país debido a la interacción del frente frío 44 y canales de baja presión.

En la Ciudad de México, se prevé un amanecer fresco con temperaturas mínimas entre 12 y 14 °C, con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde, se esperan intervalos de chubascos y una temperatura máxima de 25 a 27 °C.

A nivel nacional, la situación es más severa en el norte y noreste:

  • Lluvias fuertes: Se pronostican en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos.
  • Frío extremo: Zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán heladas de hasta -10 °C.
  • Calor intenso: La onda de calor elevará el termómetro por encima de los 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Morelos.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante rachas de viento de hasta 50 km/h en el Valle de México.

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