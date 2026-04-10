Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

Chivas enfrentará a Tigres sin tres hombres clave.

Las Chivas visitan el Estadio Universitario de Tigres este sábado 11 de abril sin tres de sus jugadores habituales, lo que obliga a Gabriel Milito a ajustar la convocatoria y buscar alternativas en la ofensiva.

El equipo enfrenta la Jornada 14 de la Liga MX como líder en la clasificación.

Este contexto se suma a las advertencias previas sobre el posible desgaste del plantel rumbo al cierre de temporada.

El club ya aseguró su lugar en la Liguilla y tiene la oportunidad de superar varias marcas históricas, como la de triunfos en torneos cortos y la cuota de goles anotados.

Chivas viaja al Volcán con bajas sensibles

Para el enfrentamiento ante Tigres, las ausencias de Ledezma, Govea y Sepúlveda limitan las opciones del técnico argentino.

Govea no participó en el juego anterior por acumulación de tarjetas y después presentó molestias físicas, por lo que quedó fuera de la convocatoria

Ledezma, carrilero derecho, tampoco fue considerado, ya que abandonó las instalaciones minutos antes de que el equipo partiera al aeropuerto.

Sepúlveda, delantero habitual, tampoco estará disponible.

Ante este panorama, Milito convoca al delantero del Tapatío, Sergio Aguayo, como opción emergente para cubrir la ofensiva rojiblanca.

El técnico argentino enfrenta una de las visitas más complicadas del torneo, ya que, el club ha tenido resultados limitados en sus visitas a Tigres, con solo dos victorias en casi dos décadas.

El jugador mexicoamericano no hizo el viaje con las Chivas @Chivas

Chivas busca mantener el liderato pese a los obstáculos

El equipo de Guadalajara llega a esta fecha con la clasificación asegurada, pero el objetivo inmediato es mantener el primer lugar y consolidar sus cifras ofensivas.

Chivas puede superar el récord de 10 triunfos y alcanzar la mejor marca de puntos en un semestre, además de acercarse a la máxima cuota de goles en torneos cortos.

La alineación alternativa será puesta a prueba en Monterrey frente a un rival que históricamente complica al Rebaño en su casa.

La advertencia de un exjugador sobre el cierre de temporada

El exjugador Manuel Sol sostuvo en una entrevista que el cierre del torneo podría ser problemático para el Guadalajara, sobre todo por la inminente convocatoria de varios futbolistas del club a la Selección Nacional, lo que podría mermar hasta un 40% del plantel titular.

Advierte: “Cuando regresan de la selección, no los veo con la misma chispa… no los veía con la misma intensidad”.

El mediocampista campeón con el Rebaño considera que el Mundial perjudicará de manera directa al equipo. (IG Manuel Sol)

El Rebaño suma solo dos victorias en 16 años cuando juega como visitante contra Tigres en el Volcán. A pesar de estos antecedentes, el plantel de Milito busca aprovechar el paso actual y mantener la distancia en la cima.

La gestión de bajas y la respuesta del plantel ante Tigres pueden marcar el tono del cierre de temporada para el Guadalajara, en medio de lesiones, sanciones y posibles convocatorias internacionales.