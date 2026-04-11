Carlota de mango: un delicioso postre para aprovechar la fruta de temporada

Foto: (Gemini IA)

La carlota de mango es un postre frío, práctico y muy popular por su sabor dulce y textura cremosa. Ideal para climas cálidos o como opción rápida sin necesidad de horno, esta receta combina la frescura del mango con capas de galleta que se suavizan al refrigerarse.

La base de este postre es el mango maduro, que aporta dulzor natural y un toque tropical. Para lograr una consistencia suave, se mezcla con ingredientes lácteos que forman una crema espesa. Además, se utilizan galletas tipo María, que al humedecerse adquieren una textura suave similar a la de un pastel frío.

Esta receta aprovecha una de las frutas más esperadas de la temporada. Foto: (Archico)

Ingredientes:

3 mangos maduros (pelados y en cubos)

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

190 gramos de queso crema

1 paquete de galletas María

1/2 taza de leche (para remojar las galletas)

Opcional: jugo de medio limón

Preparación:

Primero, coloca en la licuadora los mangos, la leche condensada, la leche evaporada y el queso crema. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Si deseas un toque ligeramente ácido que contraste con el dulzor, puedes añadir el jugo de limón en este paso.

En un refractario o molde, comienza colocando una capa de galletas María previamente molidas y remojadas ligeramente en leche. Es importante no dejarlas demasiado tiempo en el líquido para evitar que se deshagan. Sobre esta base, vierte una capa de la mezcla de mango.

Repite el proceso alternando capas de galletas y crema hasta llenar el recipiente, procurando que la última capa sea de la mezcla de mango para cubrir completamente el postre.

Una vez armado, cubre el molde y refrigera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Este tiempo permite que las galletas absorban la humedad de la crema y se integren los sabores, logrando una textura firme pero suave.

Antes de servir, puedes decorar la carlota con rebanadas de mango fresco o incluso con un poco de ralladura de limón para darle mejor presentación. También es posible añadir coco rallado o trozos de fruta para darle un toque adicional.

Este postre se muestra como una opción simple y deliciosas. Foto: (iStock)

Este postre no solo es sencillo de preparar, sino que también es versátil. Puedes ajustar la cantidad de azúcar según el dulzor del mango o sustituir algunos ingredientes para hacerlo más ligero.

La carlota de mango es una excelente opción para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar en casa. Su preparación rápida y su sabor refrescante la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan un postre delicioso sin complicaciones.