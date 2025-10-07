México

Gobierno CDMX niega riesgos en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro por separación de trabes

La Semovi confirmó que tienen conocimiento de esta situación desde 2021, año en el que ocurrió el desplome de la línea dorada

Por Luz Coello

Guardar
Denuncian separación de trabes en
Denuncian separación de trabes en la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @mx_observa)

Usuarios de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) denunciaron la supuesta separación de trabes en el tramo elevado, esta situación se originó entre las estaciones Lomas Estrella y Andrés Tomatlán. Las personas que suelen usar la línea dorada exigieron la intervención de las autoridades.

Luego de que se viralizó la denuncia en redes sociales, Héctor Ulises García, titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), aclaró la situación que alarmó a los usuarios de la Línea 12 del Metro CDMX.

Durante una conferencia de prensa que encabezó Clara Brugada, el director de la Semovi explicó que ya tiene identificada esta condición de la Línea 12, pero enfatizó que no representa algún riesgo para los usuarios y personal del STC Metro.

Semovi descarta riesgos en la Línea 12 del Metro CDMX

El secretario de movilidad aclaró que no hay riesgos para la operación de la Línea 12 del Metro por la supuesta separación de trabes. Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Según explicó Héctor Ulises García, tanto su dependencia como la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) han tenido conocimiento de la separación de trabes en la línea dorada. Explicó que especialistas acudieron a la zona para realizar una revisión de las condiciones en las que opera el Metro CDMX en este tramo elevado.

“Estas supuesta anomalías, tanto los especialistas ingenieros del sistema de transportes eléctricos, como también me dicen ingenieros de Sobse, se dieron a la tarea de hacer una revisión exhaustiva y las trabes se ubican en la columna LOE-14 a 170 metros de la estación Lomas Estrella“, compartió.

Las autoridades insistieron que, pese a la notable separación, no significa algún peligro para la Línea 12 del Metro CDMX ni para los usuarios. Personal especializado ha realizado inspecciones para estudiar las condiciones de este tramo elevado.

“Ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física de las condiciones actuales, observando que las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna sin riesgos para la operación”, agregó.

Semovi descarta riesgos en la
Semovi descarta riesgos en la Línea 12 del Metro CDMX ( Cuartoscuro)

Señaló que esta situación se encuentra plenamente identificada desde 2021 y que desde entonces no ha presentado modificaciones. Indicó que la variación entre las separaciones de las trabes es distinta, destacándose principalmente en la zona de curvas del tramo elevado.

“Sobre la supuesta separación de las trabes, esta se tiene plenamente identificada desde 2021 y no ha sufrido modificaciones. Cabe señalar que la variación entre las separaciones de las trabes son diferentes, principalmente en la zona de curvas del tramo elevado”.

Explicó que tanto el Sistema de Transporte Colectivo Metro como la Secretaría de Obras mantienen un monitoreo permanente de todas las estructuras elevadas. “Es importante también destacar que tanto el sistema de transportes colectivo Metro como la Secretaría de Obras realizan permanentemente un monitoreo de todas las estructuras elevadas, así como labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación”, finalizó.

Temas Relacionados

Línea 12Metro CDMXSTCmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a tres personas con más de 150 mil dólares y auto con placas de EEUU en Sonora

Los individuos viajaban en una minivan en el municipio de Ímuris

Detienen a tres personas con

Dónde colocar hojas de laurel para evitar que las cucarachas entren en tu hogar

Algunos de sus compuestos suele desagradar a estos insectos

Dónde colocar hojas de laurel

Infonavit cambia: estos son los nuevos requisitos que necesitas y los que ya no serán necesarios

La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Infonavit cambia: estos son los

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar la próstata?

Descubre cómo ciertos productos naturales pueden ayudar a controlar molestias y síntomas urinarios asociados al agrandamiento prostático

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha registrado el asesinato de dos sacerdotes, mientras que el sexenio de Obrador se registraron diez

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones lanza dardo contra

Adal Ramones lanza dardo contra La Casa de los Famosos y sus participantes previo al estreno de La Granja VIP

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el segundo capítulo de este martes 7 de octubre

Qué es la lesión del menisco que padece Belinda, sus causas y tratamientos

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

Aldo de Nigris reacciona a “Aldrón”, el shippeo con Aarón Mercury que protagonizó en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Esta es la pena que

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub 17 con México?

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Ya es goleada 4 por 1 para el TRI ante la frustración chilena

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera