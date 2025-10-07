México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 6 al viernes 10 de octubre

Se trata del primer depósito del programa social correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

La finalidad de esta ayuda económica es que los menores de edad puedan comprar lo necesario para no abandonar la escuela por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar sus estudios de educación básica.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La SEP y la Coordinación
La SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las dependencias encargadas de todos los trámites y pagos de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es que estudiantes de secundaria puedan comprar artículos y objetos como: herramientas de papelería, alimentos, uniformes escolares, libros, ocuparlo para el traslado de su casa a la escuela o viceversa, o para lo que les sea necesario y requerido en la escuela.

El pasado lunes 6 de octubre se publicó por parte de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el calendario oficial de pagos de todo el mes de octubre.

Cabe destacar que las dispersiones se realizan de manera gradual durante todo el mes de octubre, correspondiente a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Ante la publicación del calendario, algunas personas se preguntan quiénes recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar del lunes 6 al viernes 10 de octubre.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales de la Beca Rita Cetina del lunes 6 al viernes 10 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, los beneficiarios que recibirán el depósito del lunes 6 al viernes 10 de octubre serán los siguientes:

Día | Octubre | Letras

Lunes 06 A, B

Martes 07 C

Miércoles 08 D, E, F

Jueves 09 G

Viernes 10 H, I, J, K, L

Por lo tanto, aquellos apellidos de beneficiarios que comiencen con la letra A hasta la L serán quienes recibirán el pago de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Durante el fin de semana no habrá depósitos para ningún beneficiario y estos serán reanudados el próximo lunes 13 de octubre. Es importante estar al pendiente de las redes y canales oficiales de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para saber todo acerca de los pagos de este programa social.

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2025-2026. Foto: Facebook/Julio León.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025becaProgramas del Bienestarprogramas socialesPago Beca Rita CetinaPago octubre Beca Rita Cetinamexico-noticias

