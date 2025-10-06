Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país.

La finalidad de esta ayuda económica es que los menores de edad puedan seguir estudiando y no abandonen las escuelas por falta de herramientas o materiales que les permitan asistir a las aulas educativas.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El objetivo es que los estudiantes de secundaria pública en todo el país puedan comprar lo necesario para asistir a la escuela: útiles escolares, uniformes, artículos de papelería, libros, alimentos o lo que les sea útil para asistir a clases.

El último pago que se llevó a cabo de este programa social fue en el mes de junio de este año, un mes antes de finalizar el ciclo escolar 2024-2025.

Ante esto y el regreso a clases, se notificó que en el mes de octubre se llevaría a cabo el primer pago de este ciclo escolar 2025-2026.

Por lo tanto, este lunes 6 de octubre el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que ya está el calendario oficial de pagos de este mes.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Cabe destacar que se trata del primer depósito de este programa social del ciclo escolar 2025-2026. En sus redes sociales de León, compartió las fechas de pago, las cuales se llevarán a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de este mes de octubre 2025

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente a los meses de septiembre-octubre de 2025.

Día | Octubre | Letras

Lunes 06 A, B

Martes 07 C

Miércoles 08 D, E, F

Jueves 09 G

Viernes 10 H, I, J, K, L

Lunes 13 M

Martes 14 N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 R

Jueves 16 S

Viernes 17 T, U, V, W, X, Y, Z

Como se mencionó anteriormente, los pagos se llevan a cabo de manera gradual en el mes de octubre conforme la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la SEP durante el periodo de pagos en caso de que exista algún inconveniente con el depósito.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2025-2026. Foto: Facebook/Julio León.