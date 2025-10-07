México

Así fue la presentación de Intocable durante la gran final de “México Canta”

El conjunto musical estuvo presente en el Teatro Ciudad Esperanza Iris y cantó con los finalistas del concurso

Por Omar Martínez

La agrupación se presentó en
La agrupación se presentó en la gran final de "México Canta". Foto: Captura de pantalla - Youtube (Canal 22).

El grupo musical Intocable cantó en la gran final de “México Canta”, la cual se llevó a cabo el pasado domingo 5 de octubre.

Luego de la presentación de Majo Aguilar y de varios concursantes, el conjunto salió al escenario y entonó algunas melodías. Para sorpresa de muchos, y el cual fue uno de los momentos que causó mayor impresión, fue que cantó al lado de los finalistas.

Entre las canciones que se escucharon por parte de Intocable fueron: Estamos todos, Sueña y Soñador eterno.

Cabe destacar que la gran final se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El evento comenzó a las 19:00 horas. Asimismo, fue transmitido por Canal 22 y sus redes sociales oficiales de Youtube, X y plataformas digitales.

La agrupación se presentó en el concurso y cantó con los finalistas. Crédito: Youtube/Canal 22.

Luego de cantar Estamos Todos con los finalistas de “México Canta”, el cual fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche, ya que cantó con todos los finalistas del concurso, el vocalista de Intocable, Ricky Muñoz, habló sobre la canción que compuso.

Señaló que se involucró mucho en el proyecto y explicó las razones del porqué lo hizo.

“Porque así tenía que pasar, por más raro que suene esta respuesta, así tenía que ser. ¿De dónde viene esta canción? La verdad, no tengo una respuesta como tal. Simplemente llegó y llegó en el momento perfecto”, dijo el vocalista de la agrupación musical.

El integrante de Intocable le dedicó unas palabras a los finalistas durante la noche de la gran final de “México Canta”.

"Ustedes sigan luchando por sus sueños", fueron las palabras que la agrupación le expresó a los concursantes en el escenario. Crédito: Youtube/Canal 22.

Breve historia de Intocable

Intocable es una agrupación musical estadounidense de música tejano-norteña originaria de Zapata, Texas.

Fue fundada en 1993 por Ricky Muñoz y René Martínez. El grupo logró combinar ritmos tradicionales de la música norteña con influencias del pop y el rock, lo que les permitió alcanzar un amplio público tanto en Estados Unidos como en México.

Durante la década de 1990, Intocable se consolidó como uno de los exponentes más relevantes del género gracias a éxitos como “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?” y “Perdedor”.

Intocable es una agrupación musical
Intocable es una agrupación musical estadounidense de música tejano-norteña originaria de Zapata, Texas. Foto: Occesa.

Han sido reconocidos con premios Grammy Latino y Grammys estadounidenses, además de múltiples discos de oro y platino por sus niveles de ventas.

A lo largo de su carrera, Intocable ha sufrido cambios en su alineación y ha enfrentado tragedias, como el accidente de tráfico en 1999 que resultó en la muerte de algunos integrantes.

El grupo ha mantenido su popularidad por su capacidad de renovar su estilo sin perder su raíz norteña y por letras centradas en temas de amor, desamor y la vida cotidiana. Actualmente, Intocable sigue activo y continúa llenando auditorios tanto en México como en Estados Unidos.

El grupo ha mantenido su
El grupo ha mantenido su popularidad por su capacidad de renovar su estilo sin perder su raíz norteña. Foto: Captura de pantalla - Youtube (Canal 22).

