Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

Díaz señaló al exparticipante de ‘LCDLFMX’ de presunta violencia conyugal y amenazas cometidas durante su separación. (@alexisayala, @patydiazmx, Instagram)

Alexis Ayala, sexto lugar de La Casa de los Famosos México 3, pretende dejar atrás la controversia que desenterró su estancia en el reality: su separación de la actriz Paty Díaz.

El lunes, el actor tuvo un tenso encuentro con reporteros durante una conferencia con los finalistas del proyecto de TelevisaUnivision y Endemol.

Ayala increpó a reporteros que lo cuestionaron en torno a las acusaciones hechas por su expareja, al reducir el tema a un “chisme”.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Sin embargo, en entrevista con TVyNovelas, revista que forma parte de la editorial Televisa, Alexis Ayala reflexionó sobre la denuncia en su contra y lanzó un dardo a Paty Díaz, a quien acusó de oportunismo.

“Esta ola es mía”

Semanas previo a la final, Paty Díaz difundió un video en Instagram donde habló de su separación de Ayala. La actriz destacó que se sentía obligada al hablar debido a que se sintió aludida por su expareja.

De acuerdo con la actriz, en la etapa final de su noviazgo, Ayala presuntamente amenazó con atentar contra ella: “soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran”, relató.

En ese sentido, Alexis Ayala se desvinculó de las declaraciones y cuestionó los motivos que impulsaron a Paty Díaz para señalarlo públicamente: “con todo respeto, mi vida está en el 2025 y veo para adelante... Le deseo lo mejor. Esta ola es mía, yo la estoy viviendo y yo tengo a la gente que amo: a mi familia”.

Cinthia Aparicio aseguró que no tiene la obligación de hablar sobre las declaraciones contra su esposo. (IG)

Ayala puntualizó que no sentía la obligación de hablar del tema porque hace referencia a hechos que no lo involucran: “Yo no tengo que darle réplica a algo que no me atañe y que además no comparto”.

La postura del actor generó reacciones en plataformas digitales y en medios de información. La periodista Joanna Vega-Biestro criticó el manejo de crisis del actor: “chisme es algo que no está comprobado y aquí salió la propia Paty Díaz a contar un relato de violencia que nos deja fríos”.

Vega-Biestro destacó que la actriz no aludió directamente a Alexis Ayala; sin embargo, destacó la importancia de no minimizar los testimonios de mujeres en medio de un contexto marcado por un alza en casos de violencia de género.

Además de los señalamientos hechos por Díaz, durante su participación en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala tuvo un desencuentro con Ninel Conde, quien lo señaló de presuntamente violentar verbalmente a Elaine Haro y a ella misma por exhibir su conducta.

Durante un posicionamiento, Ayala acusó a Ninel Conde de usar la violencia de género como estrategia para ganar el juego.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, Ninel Conde acusó al actor de violentarla a ella y a Elaine Haro. (@ninelconde, @patydiazmx, @lacasafamososmx, Instagram)