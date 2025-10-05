Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

Alexis Ayala enfrenta a la prensa tras declaraciones de Paty Díaz (Foto: Instagram @alexisayala)

Alexis Ayala, quien fue catalogado como uno de los participantes más estrategas de La Casa de los Famosos México, concluyó su participación en el reality el 1 de octubre, ocupando el sexto lugar.

La salida del actor provocó una reacción emocional notable en Mar Contreras, Abelito y Aldo de Nigris, participantes con quienes formó un estrecho vínculo durante la competencia, llegando a definir su relación como una hermandad dentro del programa.

A su salida, inició una serie de entrevistas como parte de su gira de medios. Espacios donde además de compartir detalles sobre su experiencia en el reality show 24/7, los periodistas abordaron temas relacionados con declaraciones recientes de su expareja, Paty Díaz.

Tensión en entrevista, Alexis Ayala detiene preguntas sobre Paty Díaz. Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Cabe recordar que, previo a la semifinal del reality, Ayala compartió con sus compañeros una anécdota sobre una relación pasada, detallando que le cambiaron la cerradura del apartamento donde residía. Aunque evitó mencionar nombres, la actriz Paty Díaz realizó declaraciones sugiriendo que la referencia era hacia ella.

Alexis Ayala explota por preguntas sobre Paty Díaz en programa de Maxine Woodside

Desde entonces, las especulaciones en torno a la situación a la ex relación del villano de telenovelas se intensificaron, motivo por el cual fue interrogado en reiteradas ocasiones acerca del tema. No obstante, fue en el programa de Maxine Woodside en Radio Fórmula, donde la situación alcanzó un punto álgido.

Durante la entrevista difundida, el periodista Ernesto Buitrón mencionó el nombre de Paty Díaz para hablar sobre lo vivido en la casa, a lo que Ayala reaccionó de inmediato, deteniendo la conversación tajantemente y señalando que ya le habían cuestionado sobre ese asunto previamente.

“Eso ya me lo dijeron ayer, y ahí si te voy a parar en seco. Yo no mencioné a Paty Díaz y no tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una ola que me pertenece a mí y es de mi presente”, señaló.

Alexis Ayala rompe el silencio y exige respeto tras las declaraciones de Paty Díaz (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

De acuerdo con el intérprete de 60 años, dentro del programa de Televisa sí habló de varias cosas de su vida, pero nunca mencionó a alguna persona de su pasado, por lo que pide respeto.

“Nunca dije un nombre. Respeten mi presente, respeten a mi esposa, respeten a mis hijas, respeten a mi madre, y sobre todo, respétenme a mí”, concluyó.

Finalmente, haciendo alusión a lo mencionado por su ex pareja, aseguró que aunque tiene un carácter fuerte, pero nunca ha maltratado a una persona: “Paremos ahí, no le demos marco a nada de lo que sea lo que yo hice (en La Casa de los Famosos México)”.