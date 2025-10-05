México

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

A su salida de La Casa de los Famosos México, el actor fue cuestionado sobre acusaciones de violencia en su contra

Por Jazmín González

Guardar
Alexis Ayala enfrenta a la
Alexis Ayala enfrenta a la prensa tras declaraciones de Paty Díaz (Foto: Instagram @alexisayala)

Alexis Ayala, quien fue catalogado como uno de los participantes más estrategas de La Casa de los Famosos México, concluyó su participación en el reality el 1 de octubre, ocupando el sexto lugar.

La salida del actor provocó una reacción emocional notable en Mar Contreras, Abelito y Aldo de Nigris, participantes con quienes formó un estrecho vínculo durante la competencia, llegando a definir su relación como una hermandad dentro del programa.

A su salida, inició una serie de entrevistas como parte de su gira de medios. Espacios donde además de compartir detalles sobre su experiencia en el reality show 24/7, los periodistas abordaron temas relacionados con declaraciones recientes de su expareja, Paty Díaz.

Tensión en entrevista, Alexis Ayala
Tensión en entrevista, Alexis Ayala detiene preguntas sobre Paty Díaz. Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Cabe recordar que, previo a la semifinal del reality, Ayala compartió con sus compañeros una anécdota sobre una relación pasada, detallando que le cambiaron la cerradura del apartamento donde residía. Aunque evitó mencionar nombres, la actriz Paty Díaz realizó declaraciones sugiriendo que la referencia era hacia ella.

Alexis Ayala explota por preguntas sobre Paty Díaz en programa de Maxine Woodside

Desde entonces, las especulaciones en torno a la situación a la ex relación del villano de telenovelas se intensificaron, motivo por el cual fue interrogado en reiteradas ocasiones acerca del tema. No obstante, fue en el programa de Maxine Woodside en Radio Fórmula, donde la situación alcanzó un punto álgido.

Durante la entrevista difundida, el periodista Ernesto Buitrón mencionó el nombre de Paty Díaz para hablar sobre lo vivido en la casa, a lo que Ayala reaccionó de inmediato, deteniendo la conversación tajantemente y señalando que ya le habían cuestionado sobre ese asunto previamente.

“Eso ya me lo dijeron ayer, y ahí si te voy a parar en seco. Yo no mencioné a Paty Díaz y no tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una ola que me pertenece a mí y es de mi presente”, señaló.

Alexis Ayala rompe el silencio
Alexis Ayala rompe el silencio y exige respeto tras las declaraciones de Paty Díaz (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

De acuerdo con el intérprete de 60 años, dentro del programa de Televisa sí habló de varias cosas de su vida, pero nunca mencionó a alguna persona de su pasado, por lo que pide respeto.

“Nunca dije un nombre. Respeten mi presente, respeten a mi esposa, respeten a mis hijas, respeten a mi madre, y sobre todo, respétenme a mí”, concluyó.

Finalmente, haciendo alusión a lo mencionado por su ex pareja, aseguró que aunque tiene un carácter fuerte, pero nunca ha maltratado a una persona: “Paremos ahí, no le demos marco a nada de lo que sea lo que yo hice (en La Casa de los Famosos México)”.

Temas Relacionados

Alexis AyalaPaty DíazMaxine WoodsideLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Estudiante del CCH Naucalpan desaparece en el Estado de México tras acudir a un ciber café para hacer su tarea

Las cámaras de videovigilancia de un café internet captaron a la joven saliendo del establecimiento alrededor de las 16:00 horas

Estudiante del CCH Naucalpan desaparece

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

A Willians “S” le fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, cartuchos y cargadores

Capturan en Edomex al presunto

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 4 de octubre

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO:

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

El hombre fue asesinado durante un ataque en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo

Detienen a dos por el

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de los supermedianos el pasado 13 de septiembre ante Crawford

Sergio Mora asegura que la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Edomex al presunto

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

Hallan presunta fosa clandestina en Michoacán, autoridades ya investigan

Colombia entrega en extradición a mexicana acusada de trata de personas y explotación sexual: así operaba

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

‘La sustancia’ llega a HBO Max: descubre los estrenos de las plataformas de streaming del 6 al 12 de octubre

Cuánto dinero recibe realmente el ganador de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara lo revela

¿Taylor Swift volverá al Estadio GNP Seguros de CDMX? Esto dijo la cantante sobre una gira de “The Life of a Showgirl”

¿Aldo o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de ganar ‘La Casa de los Famosos México’

DEPORTES

Sergio Mora asegura que la

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto del partido de hoy de la jornada 12 del Apertura 2025

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20