Sheinbaum responde ante presencia de sindicatos en el Zócalo: “Aquí no hay corporativismo”

La presidenta aclaró que la asistencia de sindicatos y otros grupos al acto fue resultado de una invitación abierta

Por Merary Nuñez

Retrato de la presidenta CRÉDITO: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se pronunció sobre la presencia de sindicatos en el evento celebrado el 5 de octubre en la plancha del Zócalo capitalino, realizado como cierre de su recorrido por los 32 estados y en el marco de la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

Durante la conferencia de prensa ‘La mañanera’, Sheinbaum explicó que la convocatoria para el acto fue abierta a todo el público, lo que motivó la asistencia de sindicatos y de diversos sectores de la sociedad.

Frente a los cuestionamientos de la prensa respecto a la participación de sindicatos, la mandataria aseguró: “No aquí no hay corporativismo, nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo”.

Sheinbaum detalló que el corporativismo supone la integración de organizaciones sindicales, campesinas, obreras y empresariales que en el pasado, pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), formando parte de un partido de Estado.

La presidenta destacó la diferencia entre Morena y la estructura utilizada por el exgobierno priista, subrayando que en el actual movimiento la afiliación se realiza de manera individual y no a través de organizaciones. Además, enfatizó que no existió un llamado específico a sindicatos para asistir al evento: “Lo que nos gusta es que la gente llegue de manera individual”.

En referencia a la logística de traslado de los asistentes, Sheinbaum comentó: “Ayer se habló mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses desde las manifestaciones, desde que éramos oposición, que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiere venir, sino que se organizan para poder llegar al evento”.

Harfunch y su ausencia en eventos presidenciales

Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. |REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfunch no asistió al Primer Informe de gobierno de la presidenta en la Ciudad de México, Sheinbaum descartó que el motivo sea por amenazas y afirmó, se trata por “la carga de trabajo”.

Sin embargo, Harfunch felicitó a la jefa del Ejecutivo desde sus redes sociales, destacó su labor al dirigir “la Estrategia Nacional de Seguridad... los trabajos del gabinete de seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional”.

Quien también no estuvo presente, fue Marcelo Ebrard, secretario de Economía debido a que se encuentra en Japón por invitación de dicho país.

