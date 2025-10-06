‘La Mañanera’ hoy lunes 6 de octubre: avances del Programa Nacional de Vivienda y repatriación de mexicanos desde Israel

Sobre connacionales que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, interceptados en aguas internacionales, la presidenta aseguró que ya hay fecha para su repatriación, pero la información se dará próximamente, pues me mantienen en marcha la negociaciones con el gobierno de Israel. “Está en contacto permanente el embajador con nuestros connacionales allá”, refirió.

Sheinbaum subrayó que, además de la distribución de recursos, se están elaborando planes de justicia , enfatizando que lo esencial es la política integral que se desarrolla en favor de estos grupos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó avances en el reconocimiento a comunidades indígenas y afromexicanas . Señaló que, por primera vez, se asignó presupuesto público a todas las comunidades registradas , que suman más de 20 mil .

La reportera señaló: “Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia dos periodistas más. Este ataque ocurrió tras la publicación de notas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado , mismas que, por su alcance en redes sociales, incomodaron visiblemente al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez . Mi caso no es aislado; en San Luis Potosí periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad , donde cuestionar se ha vuelto un riesgo”

Durante la conferencia, la periodista Anahí Torres , originaria de San Luis Potosí, denunció que el 2 de octubre fue interceptada fuera de su oficina por cuatro hombres armados . Torres había advertido previamente sobre intentos de censura y hostigamiento dirigidos hacia ella y otros colegas.

Romero adelantó que para 2026 ya se proyecta la edificación de 400 mil viviendas distribuidas en unos 240 predios que estarán listos hacia finales de ese año.

Del 5 de abril al 3 de octubre , se han contratado 200 mil 613 viviendas , y se prevé cerrar el año con 302 mil 171 , al sumar 101 mil 578 más en lo que resta de 2025. Esta cifra representa una cuarta parte del objetivo sexenal .

El director general del Infonavit, Octavio Romero , informó sobre los avances en la atención a personas derechohabientes. Recordó que la meta sexenal contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas .

14:17 hs

Programa de Justicia Social de Fovissste

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Jabnely Maldonado, informó los avances del organismo en materia de financiamiento habitacional. Señaló que, mediante el Programa de Justicia Social, se proyecta beneficiar a 400 mil acreditados con acciones para la liquidación y regularización de créditos.

Hasta el momento, entre la primera y segunda etapas del programa, se han atendido 183 mil 833 personas, con liquidaciones de créditos, reestructuras, condonaciones de intereses y adeudos, así como ajustes en las obligaciones de pago.

Maldonado destacó que ya se entregaron constancias de finiquito en 22 entidades federativas, y adelantó que en los próximos días se enviarán cartas de beneficio a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como parte de la siguiente fase del programa.

Respecto al avance en colocación de créditos la funcionaria explicó que la meta es de 33 mil 750 y se lleva una cobertura de 63%, con 21 mil 417 créditos otorgados, lo que representa una derrama de 23 mil 412 millones de pesos.