‘La Mañanera’ hoy lunes 6 de octubre: avances del Programa Nacional de Vivienda y repatriación de mexicanos desde Israel

Sobre connacionales que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, interceptados en aguas internacionales, la presidenta aseguró que ya hay fecha para su repatriación, pero la información se dará próximamente, pues me mantienen en marcha la negociaciones con el gobierno de Israel. “Está en contacto permanente el embajador con nuestros connacionales allá”, refirió.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó avances en el reconocimiento a comunidades indígenas y afromexicanas. Señaló que, por primera vez, se asignó presupuesto público a todas las comunidades registradas, que suman más de 20 mil.
Sheinbaum subrayó que, además de la distribución de recursos, se están elaborando planes de justicia, enfatizando que lo esencial es la política integral que se desarrolla en favor de estos grupos.
Durante la conferencia, la periodista Anahí Torres, originaria de San Luis Potosí, denunció que el 2 de octubre fue interceptada fuera de su oficina por cuatro hombres armados. Torres había advertido previamente sobre intentos de censura y hostigamiento dirigidos hacia ella y otros colegas.
La reportera señaló: “Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia dos periodistas más. Este ataque ocurrió tras la publicación de notas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, mismas que, por su alcance en redes sociales, incomodaron visiblemente al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Mi caso no es aislado; en San Luis Potosí periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar se ha vuelto un riesgo”
El director general del Infonavit, Octavio Romero, informó sobre los avances en la atención a personas derechohabientes. Recordó que la meta sexenal contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas.
Del 5 de abril al 3 de octubre, se han contratado 200 mil 613 viviendas, y se prevé cerrar el año con 302 mil 171, al sumar 101 mil 578 más en lo que resta de 2025. Esta cifra representa una cuarta parte del objetivo sexenal.
Romero adelantó que para 2026 ya se proyecta la edificación de 400 mil viviendas distribuidas en unos 240 predios que estarán listos hacia finales de ese año.
La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Jabnely Maldonado, informó los avances del organismo en materia de financiamiento habitacional. Señaló que, mediante el Programa de Justicia Social, se proyecta beneficiar a 400 mil acreditados con acciones para la liquidación y regularización de créditos.
Hasta el momento, entre la primera y segunda etapas del programa, se han atendido 183 mil 833 personas, con liquidaciones de créditos, reestructuras, condonaciones de intereses y adeudos, así como ajustes en las obligaciones de pago.
Maldonado destacó que ya se entregaron constancias de finiquito en 22 entidades federativas, y adelantó que en los próximos días se enviarán cartas de beneficio a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como parte de la siguiente fase del programa.
Respecto al avance en colocación de créditos la funcionaria explicó que la meta es de 33 mil 750 y se lleva una cobertura de 63%, con 21 mil 417 créditos otorgados, lo que representa una derrama de 23 mil 412 millones de pesos.
El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, presentó los avances del programa dirigido a personas no derechohabientes. La meta sexenal contempla la construcción de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil acciones de mejoramiento, de las cuales en 2025 se prevé entregar 86 mil viviendas nuevas y 100 mil mejoramientos.
Chávez informó que, a la fecha, la Conavi dispone de 369 predios para el desarrollo habitacional, que abarcan mil 218 hectáreas y permiten proyectar 161 mil 863 viviendas. Para el año próximo, la planeación considera 227 predios, 747 hectáreas y 86 mil 708 viviendas.
En cuanto al estado de los recursos y contratos, precisó que de las 86 mil 708 viviendas previstas:
El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta presentó avances en materia de regularización. Las acciones que se han iniciado son 562 mil 156: 434 mil 158 expropiaciones y 127 mil 998 por otros mecanismos. El funcionario explicó que se han entregado 10 mil 274 escrituras y que hay 9 mil 967 en proceso de entrega.
Iracheta alertó a la ciudadanía sobre algunos fraudes y llamó a no caer en engaños: “El INSUS no trabaja con gestores, no pide recursos en efectivo. No se dejen engañar porque esto se ha reportado en varios estados del país”.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, resumió los avances de los proyectos de vivienda de Infonavit y Conavi. Refirió que a nivel nacional se tienen alrededor de 300 mil viviendas en proceso, de las cuales 86 mil 708 son de Conavi y 200 mil 613, de Infonavit. El avance de la meta anual es de 70% en proceso y 30% pendientes.
La funcionaria destacó que se cuenta con suelo público y privado para 900 mil viviendas. En 2025 se arrancará la construcción de casi 400 mil viviendas: 302 mil del Infonavit, 86 mil de Conavi y 9 mil de FOVISSSTE.
Las entregas de vivienda para 2025 serán un total de 9 mil 160: 5 mil 660 de Infonavit y 3 mil 500 a través de Conavi.
Respecto a los avances en condiciones de crédito señaló que hay 1 millón 598 mil beneficiarios: 1 millón 415 mil de Infonavit y 183 mil 833 a través de Fovissste.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa como la remesadora que paga más en el envío de dinero de Estados Unidos a México.
Explicó que al realizar el ejercicio del envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio recientes, se detectó que en depósito a cuenta o transferencia, Finabien fue la que pagó más, ya que entregó $7 mil 543.19 pesos.
Al referirse al monitoreo del precio del litro de gasolina regular, el titular de la Profeco indicó que el precio promedio nacional fue de $23.60 pesos al 03 de octubre.
En relación con la Canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, Escalante recordó que la meta es que la canasta básica no exceda los 910 pesos. La canasta más barata a nivel nacional se encontró en $773 pesos en Tijuana. La más cara, en $935.10 pesos en Tampico.
