Receta de cheesecake de mango, el postre que mejorar la digestión y fortalece el sistema inmune

Un cheesecake es un postre elaborado principalmente a base de queso crema, azúcar y otros ingredientes, que se dispone sobre una base hecha tradicionalmente de galletas trituradas y manteca o algún otro tipo de grasa. Dependiendo de la receta, puede prepararse horneado o en frío (sin cocción)
La textura del relleno suele ser suave y cremosa y suele combinarse con frutas, mermeladas, chocolate u otros ingredientes para su decoración o saborización.
Y aunque los más populares suelen ser de frutos rojos y de chocolate, lo cierto es que una fruta ideal para elaborar este postre es el mango, debido a que es una fruta que va perfecto con la suavidad y frescura de este postre.
Por si fuera poco, incluir mango brinda beneficios al consumo de este postre, del cual te damos una receta saludable que además brinda beneficios a la digestión y al sistema inmune.
Receta saludable de cheesecake de mango
Ingredientes
- 1 taza de galletas integrales sin azúcar (trituradas)
- 2 cucharadas de aceite de coco derretido
- 400 gramos de queso crema light
- 1 taza de yogur natural sin azúcar
- 2 mangos maduros (pulpa triturada)
- 1/3 taza de miel o edulcorante natural
- 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
- 1/4 taza de agua
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
- Mezcla las galletas trituradas con el aceite de coco. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable formando una base uniforme. Lleva al refrigerador.
- Hidrata la gelatina en 1/4 taza de agua fría. Derrite a baño maría o en microondas durante unos segundos hasta que se disuelva.
- Bate el queso crema con el yogur, la miel y la vainilla hasta lograr una mezcla suave.
- Añade la pulpa de mango y continúa batiendo.
- Incorpora la gelatina disuelta y mezcla bien.
- Vierte la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie.
- Refrigera al menos 4 horas hasta que tome consistencia.
- Decora con cubos de mango fresco antes de servir.
Beneficios para la digestión y el sistema inmune de este cheesecake saludable de mango
El cheesecake saludable de mango aporta beneficios para la digestión y el sistema inmune debido a la combinación de ingredientes naturales y bajos en azúcares.
Beneficios para la digestión
- Yogur natural sin azúcar: Contiene probióticos que contribuyen al equilibrio de la flora intestinal y favorecen una mejor digestión.
- Mango: Aporta fibra dietética, esencial para el funcionamiento regular del tracto digestivo.
- Galletas integrales: Al estar elaboradas con harinas integrales, suman un extra de fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento.
Beneficios para el sistema inmune
- Mango: Es fuente de vitamina C, nutriente involucrado en la función del sistema inmunológico.
- Miel natural: Posee compuestos antioxidantes y antimicrobianos que pueden fortalecer la respuesta inmune.
- Yogur y queso crema light: Ofrecen proteínas que participan en la renovación y funcionamiento de las células inmunes.
La presencia de frutas frescas y alimentos fermentados favorece tanto la salud digestiva como la inmunológica con un postre nutritivo y equilibrado.