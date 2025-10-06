Receta de cheesecake de mango, el postre que mejorar la digestión y fortalece el sistema inmune

Cheesecake de mango, un postre tropical y cremoso que combina la frescura del mango con la suavidad del queso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cheesecake es un postre elaborado principalmente a base de queso crema, azúcar y otros ingredientes, que se dispone sobre una base hecha tradicionalmente de galletas trituradas y manteca o algún otro tipo de grasa. Dependiendo de la receta, puede prepararse horneado o en frío (sin cocción)

La textura del relleno suele ser suave y cremosa y suele combinarse con frutas, mermeladas, chocolate u otros ingredientes para su decoración o saborización.

Y aunque los más populares suelen ser de frutos rojos y de chocolate, lo cierto es que una fruta ideal para elaborar este postre es el mango, debido a que es una fruta que va perfecto con la suavidad y frescura de este postre.

Por si fuera poco, incluir mango brinda beneficios al consumo de este postre, del cual te damos una receta saludable que además brinda beneficios a la digestión y al sistema inmune.

Es un postre de origen europeo, popular en diferentes variantes en muchas partes del mundo.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta saludable de cheesecake de mango

Ingredientes

1 taza de galletas integrales sin azúcar (trituradas)

2 cucharadas de aceite de coco derretido

400 gramos de queso crema light

1 taza de yogur natural sin azúcar

2 mangos maduros (pulpa triturada)

1/3 taza de miel o edulcorante natural

2 cucharaditas de gelatina sin sabor

1/4 taza de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Mezcla las galletas trituradas con el aceite de coco. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable formando una base uniforme. Lleva al refrigerador. Hidrata la gelatina en 1/4 taza de agua fría. Derrite a baño maría o en microondas durante unos segundos hasta que se disuelva. Bate el queso crema con el yogur, la miel y la vainilla hasta lograr una mezcla suave. Añade la pulpa de mango y continúa batiendo. Incorpora la gelatina disuelta y mezcla bien. Vierte la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera al menos 4 horas hasta que tome consistencia. Decora con cubos de mango fresco antes de servir.

Esta versión de cheesecake no contiene azúcar refinada ni manteca y utiliza ingredientes bajos en grasas, haciendo una opción más saludable pero sabrosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios para la digestión y el sistema inmune de este cheesecake saludable de mango

El cheesecake saludable de mango aporta beneficios para la digestión y el sistema inmune debido a la combinación de ingredientes naturales y bajos en azúcares.

Beneficios para la digestión

Yogur natural sin azúcar: Contiene probióticos que contribuyen al equilibrio de la flora intestinal y favorecen una mejor digestión.

Mango: Aporta fibra dietética, esencial para el funcionamiento regular del tracto digestivo.

Galletas integrales: Al estar elaboradas con harinas integrales, suman un extra de fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento.

Beneficios para el sistema inmune

Mango: Es fuente de vitamina C, nutriente involucrado en la función del sistema inmunológico.

Miel natural: Posee compuestos antioxidantes y antimicrobianos que pueden fortalecer la respuesta inmune.

Yogur y queso crema light: Ofrecen proteínas que participan en la renovación y funcionamiento de las células inmunes.

La presencia de frutas frescas y alimentos fermentados favorece tanto la salud digestiva como la inmunológica con un postre nutritivo y equilibrado.