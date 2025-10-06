Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Tras más de 70 días, finalmente se dio a conocer al famosos que se coronó como ganador absoluto del reality show. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El desenlace de La Casa de Los Famosos México 2025 reunió a millones de espectadores frente a la pantalla para conocer el resultado de la votación final, que definió al ganador de la temporada que se llevó 4 millones de pesos. La noche del domingo 5 de octubre, el público eligió a su favorito entre los cinco finalistas: Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris.

La conducción de Galilea Montijo marcó el inicio de la gala, en la que se revelaron los resultados de la votación. El primer anuncio determinó que Mar Contreras ocupó el quinto lugar, abandonando la competencia tras recibir 2 millones 800 mil votos. La salida de Contreras fue celebrada por sus compañeros, quienes la despidieron reconociendo su desempeño a lo largo del programa.

(Captura de pantalla YouTube)

Poco después, se conoció que Shiky alcanzó la cuarta posición, tras sumar 3 millones 929 mil 815 votos. La reacción de los demás concursantes reflejó el aprecio y la cercanía que se forjaron durante la convivencia, despidiéndolo con muestras de afecto.

Con la eliminación de Contreras y Shiky, el grupo de finalistas se redujo a Dalílah Polanco, Aldo De Nigris y Abelito. La tensión creció hasta que se anunció que Abelito se quedó con el tercer lugar, tras obtener 6 millones 247 mil 210 votos. De esta manera, la competencia quedó definida entre Dalílah y Aldo, quienes aguardaron el veredicto final en una de las ediciones más vistas del reality mexicano.

Aldo y Dalílah fueron los últimos en esperar el veredicto final dentro de la casa. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México )

Finalmente el ganador absoluto de la casa más famosa de México por decisión del público fue Aldo de Nigris. Por lo tanto, Dalílah Polanco se llevó el segundo lugar.

Tras darse a conocer el veredicto, Aldo rompió en llanto y fue llamado al jardín para apagar las luces de la casa. El influencer antes de accionar la palanca, le hizo una petición a Galilea Montijo, pues deseaba compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito. “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, expresó.

Entre lágrimas Aldo se encargó de apagar las luces del sitio que fue su casa durante 71 días.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temproada de LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”, así fue como lo despidió La Jefa.