Pensión Mujeres Bienestar 2025 anuncia entrega masiva de tarjetas a personas que se registraron en agosto: estas son las fechas

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de entrega de tarjetas para quienes llevaron a cabo el registro en agosto. (Cuartoscuro)

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció que habrá una entrega masiva de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025.

Fue en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando la funcionaria federal mencionó sobre esta nueva entrega de plásticos y detalló quiénes deberán recogerlos en las próximas semanas. Asimismo, reveló las fechas en que se realizará este proceso.

Recalcó que las personas que deberán recoger las tarjetas en esta nueva etapa serán aquellas que realizaron el registro de la Pensión Mujeres Bienestar en el mes de agosto.

Cabe recordar que en el mes de agosto de este año, la convocatoria también fue para mujeres de 60 a 62 años de edad, ya que anteriormente se realizaba el registro para personas de sexo femenino de 63 y 64 años de edad.

En el mes de agosto se llevó a cabo el registro de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiaras de 60 a 64 años de edad. (X/@carlosgtorres_)

Lo anterior, ya que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió que el rango de edad disminuyera para que la Pensión Mujeres Bienestar fuera para personas de 60 a 64 años de edad. Una vez que cumplan los 65 años, se integrarían automáticamente a la Pensión Bienestar, que es universal para hombres y mujeres.

Ante el registro de la Pensión Mujeres Bienestar en el mes de agosto, Montiel reveló que ya hay fechas de entregas de tarjetas para quienes llevaron a cabo este proceso en este periodo de tiempo, que fue del 1 al 30 de agosto.

Beneficiarias que se registraron en agosto ya tienen fecha para la entrega de plásticos. (Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.)

Estas son las fechas en que debes de recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si realizaste el registro en el mes de agosto

Ariadna Montiel mencionó los días en que se llevará a cabo el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar para aquellas personas que realizaron el registro en el mes de agosto.

Detalló que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del martes 7 de octubre al viernes 7 de noviembre para aquellas personas que realizaron el registro del 1 al 30 de agosto.

Señaló que en los próximos días se habilitará el buscador y con el CURP de la persona que realizó el registro se podrá saber hora, fecha y lugar para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

También destacó que enviará un mensaje SMS a los números de teléfonos previamente registrados, donde también se podrá consultar la fecha, hora y lugar para acudir por la tarjeta.

Fechas para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar en el mes de agosto. Foto: X/@A_MontielR.

Montiel dio a conocer los documentos que se deben presentar al momento de recoger la tarjeta del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar 2025.

Documentos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. Foto: X/@A_MontielR.