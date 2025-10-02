México

¿Pago triple en noviembre para pensionados del IMSS? Esto es lo que sabemos

Personas adultas mayores podrán ir planeando sus gastos tras los múltiples pagos que recibirán en el penúltimo mes de este 2025

Por Jaqueline Viedma

Pensionados del IMSS podrán recibir tres pagos en el mes de noviembre, esta es la razón. (Foto: Pixabay)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán un gran pago rumbo al cierre del año, con la posibilidad de tener en su cuenta bancaria hasta tres depósitos durante noviembre, saberlo antes de que el pago caiga puede llevar a una mejor planificación de su dinero.

Además de la tradicional mensualidad de la Pensión IMSS, algunos derechohabientes recibirán pagos adicionales al cumplir con determinados requisitos establecidos por distintas instituciones.

Estos son los pagos contemplados para pensionados del IMSS en noviembre

Este beneficio incluye no solo la pensión mensual habitual, sino también el concepto de aguinaldo y, para quienes estén inscritos en la Secretaría del Bienestar, el apoyo económico final del año emitido por el gobierno federal.

Este desembolso solamente se otorgará a aquellos que cumplan con los lineamientos y estén registrados en el padrón de adultos mayores correspondiente.

Durante el mes de noviembre, los pensionados con derecho a este beneficio podrían tener registro en su cuenta bancaria de la mensualidad ordinaria de noviembre, un pago equivalente a 30 días por concepto de aguinaldo y el último depósito de la Pensión Bienestar, con un monto estimado de 6,000 pesos para los bimestres de noviembre y diciembre, aunque la fecha del pago aún no fue confirmada por las autoridades. Este será el último abono anual realizado a quienes formen parte del programa para adultos mayores.

Algunos pensionados deben tomar en cuenta que para el aguinaldo anual, según la Ley del Seguro Social (LSS), se deposita en los primeros días de noviembre a quienes reciben pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de 1997. Este aguinaldo equivale a una mensualidad, sin considerar montos relacionados con asignaciones familiares o ayudas asistenciales.

Otro punto a considerar es que los beneficiarios de pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez conforme a la administración vigente de la Ley del Seguro Social no reciben este pago específico.

El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

¿Por qué no todos los pensionados reciben aguinaldo en el IMSS?

El acceso al aguinaldo para los pensionados del IMSS en 2025 está determinado por el régimen bajo el cual cotizaron durante su vida laboral. Para quienes cotizaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, el pago de aguinaldo en noviembre está previsto en los casos de cesantía en edad avanzada o vejez.

En contraste, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 no tienen derecho a esta prestación, ya que la normativa no la contempla, salvo que hayan seleccionado la modalidad de renta vitalicia, en cuyo caso el contrato con una aseguradora podría considerar dicho pago.

La Ley 73 cubre a quienes cotizaron hasta el 30 de junio de 1997, mientras que la Ley 97 corresponde a quienes iniciaron su cotización a partir del 1 de julio de ese año.

