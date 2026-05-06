¿A dónde pueden acudir productores agrícolas que busquen saldar sus deudas de Financiera del Desarrollo?

Tras el decreto de extinción en 2023 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), el Gobierno Federal anunció un plan de rescate para cerca de 70 mil productores que quedaron atrapados en la incertidumbre financiera.
Durante la transición de liquidación a cargo del INDEP, muchos ciudadanos denunciaron intimidaciones por parte de empresas cobradoras; ante esto, nace el programa “Volver a Crecer”, una iniciativa diseñada para liberar de presión económica a los sectores más vulnerables del campo.
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Programa “Volver a Crecer”: Un respiro para el campo mexicano
Este programa tiene como objetivo principal regularizar el historial crediticio de mujeres y pequeños productores rurales, brindándoles una segunda oportunidad para acceder a financiamientos formales. Los beneficios se dividen en dos etapas principales:
1. Apoyo a Mujeres Productoras (Inicia en mayo de 2026)
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Un total de 13,400 mujeres recibirán beneficios directos para reactivar su autonomía económica:
- Liberación total de deuda: Para créditos menores a $397,551.90.
- Descuento del 30%: Para adeudos entre los $397,551.90 y 10 millones de pesos.
- Impacto: El 99.97% de las mujeres con créditos en la extinta institución serán beneficiadas.
2. Apoyo a Pequeños Productores (Inicia en junio de 2026)
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Más de 46,500 productores podrán regularizar su situación bajo los siguientes esquemas:
- Liberación total de deuda: Para créditos menores a $247,966.30.
- Descuento del 30%: Para adeudos de entre $247,966.30 y 10 millones de pesos.
- Beneficios adicionales: Entrega de carta finiquito, liberación de garantías (recuperación de escrituras o bienes) y limpieza del historial en el Buró de Crédito.
¿Cómo realizar el trámite y qué requisitos se necesitan?
El proceso comenzará formalmente una vez que se publiquen las bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los interesados deberán seguir estos pasos:
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- Identificación: Presentar número de crédito e identificación oficial vigente.
- Elección de esquema: Verificar requisitos legales y elegir el esquema de pago (en caso de aplicar el descuento del 30%).
- Firma: Adhesión formal al programa.
- Cierre: Tras liquidar, se emite la carta finiquito para iniciar la liberación de garantías.
Centros de atención y contacto en toda la República
La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, informó que existen 43 puntos de atención coordinados entre el INDEP, FNM y SADER en todo el territorio nacional.
- Oficina Central (CDMX): Av. Insurgentes Sur No. 2073, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón.
- Atención telefónica: 55 97 63 07 39 (Extensiones 6207, 6221 y 6215).
- Correo electrónico: solicitudesatencion@fnd.gob.mx
- Consulta de Sedes Regionales: Los productores en estados como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Chiapas y el resto del país pueden ubicar su centro más cercano en:
- www.gob.mx/indep/
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