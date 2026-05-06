México

¿A dónde pueden acudir productores agrícolas que busquen saldar sus deudas de Financiera del Desarrollo?

El programa “Volver a Crecer” garantiza la entrega de carta finiquito y la limpieza del historial en el Buró de Crédito para sus beneficiarios

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Mapa estilizado de México con íconos de casas rurales y personas, puntos de atención por entidad y una lupa que amplifica los logos de INDEP, FND y SADER.
Ilustración conceptual que muestra un mapa estilizado de México con figuras rurales, casas y puntos de atención, donde una lupa resalta los logos de INDEP, FND y SADER, representando la red de apoyo para comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el decreto de extinción en 2023 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), el Gobierno Federal anunció un plan de rescate para cerca de 70 mil productores que quedaron atrapados en la incertidumbre financiera.

Durante la transición de liquidación a cargo del INDEP, muchos ciudadanos denunciaron intimidaciones por parte de empresas cobradoras; ante esto, nace el programa “Volver a Crecer”, una iniciativa diseñada para liberar de presión económica a los sectores más vulnerables del campo.

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Programa “Volver a Crecer”: Un respiro para el campo mexicano

Este programa tiene como objetivo principal regularizar el historial crediticio de mujeres y pequeños productores rurales, brindándoles una segunda oportunidad para acceder a financiamientos formales. Los beneficios se dividen en dos etapas principales:

1. Apoyo a Mujeres Productoras (Inicia en mayo de 2026)

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Un total de 13,400 mujeres recibirán beneficios directos para reactivar su autonomía económica:

  • Liberación total de deuda: Para créditos menores a $397,551.90.
  • Descuento del 30%: Para adeudos entre los $397,551.90 y 10 millones de pesos.
  • Impacto: El 99.97% de las mujeres con créditos en la extinta institución serán beneficiadas.
Volver a crecer INDEP-FNDL
Presentación del programa "Volver a crecer INDEP-FNDL" durante la mañanera del pueblo de este 6 de mayo. (captura de pantalla)

2. Apoyo a Pequeños Productores (Inicia en junio de 2026)

Más de 46,500 productores podrán regularizar su situación bajo los siguientes esquemas:

  • Liberación total de deuda: Para créditos menores a $247,966.30.
  • Descuento del 30%: Para adeudos de entre $247,966.30 y 10 millones de pesos.
  • Beneficios adicionales: Entrega de carta finiquito, liberación de garantías (recuperación de escrituras o bienes) y limpieza del historial en el Buró de Crédito.

¿Cómo realizar el trámite y qué requisitos se necesitan?

El proceso comenzará formalmente una vez que se publiquen las bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los interesados deberán seguir estos pasos:

  1. Identificación: Presentar número de crédito e identificación oficial vigente.
  2. Elección de esquema: Verificar requisitos legales y elegir el esquema de pago (en caso de aplicar el descuento del 30%).
  3. Firma: Adhesión formal al programa.
  4. Cierre: Tras liquidar, se emite la carta finiquito para iniciar la liberación de garantías.

Centros de atención y contacto en toda la República

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, informó que existen 43 puntos de atención coordinados entre el INDEP, FNM y SADER en todo el territorio nacional.

Un total de 13,400 mujeres recibirán liberación total de deuda o descuentos del 30% según el monto del crédito otorgado por la FND. | (Crédito: Presidencia)
Un total de 13,400 mujeres recibirán liberación total de deuda o descuentos del 30% según el monto del crédito otorgado por la FND. | (Crédito: Presidencia)
  • Oficina Central (CDMX): Av. Insurgentes Sur No. 2073, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón.
  • Atención telefónica: 55 97 63 07 39 (Extensiones 6207, 6221 y 6215).
  • Correo electrónico: solicitudesatencion@fnd.gob.mx
  • Consulta de Sedes Regionales: Los productores en estados como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Chiapas y el resto del país pueden ubicar su centro más cercano en:
    • www.gob.mx/indep/
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