¿A dónde pueden acudir productores agrícolas que busquen saldar sus deudas de Financiera del Desarrollo?

Ilustración conceptual que muestra un mapa estilizado de México con figuras rurales, casas y puntos de atención, donde una lupa resalta los logos de INDEP, FND y SADER, representando la red de apoyo para comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el decreto de extinción en 2023 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), el Gobierno Federal anunció un plan de rescate para cerca de 70 mil productores que quedaron atrapados en la incertidumbre financiera.

Durante la transición de liquidación a cargo del INDEP, muchos ciudadanos denunciaron intimidaciones por parte de empresas cobradoras; ante esto, nace el programa “Volver a Crecer”, una iniciativa diseñada para liberar de presión económica a los sectores más vulnerables del campo.

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Programa “Volver a Crecer”: Un respiro para el campo mexicano

Este programa tiene como objetivo principal regularizar el historial crediticio de mujeres y pequeños productores rurales, brindándoles una segunda oportunidad para acceder a financiamientos formales. Los beneficios se dividen en dos etapas principales:

1. Apoyo a Mujeres Productoras (Inicia en mayo de 2026)

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Un total de 13,400 mujeres recibirán beneficios directos para reactivar su autonomía económica:

Liberación total de deuda: Para créditos menores a $397,551.90 .

Descuento del 30%: Para adeudos entre los $397,551.90 y 10 millones de pesos .

Impacto: El 99.97% de las mujeres con créditos en la extinta institución serán beneficiadas.

Presentación del programa "Volver a crecer INDEP-FNDL" durante la mañanera del pueblo de este 6 de mayo. (captura de pantalla)

2. Apoyo a Pequeños Productores (Inicia en junio de 2026)

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Más de 46,500 productores podrán regularizar su situación bajo los siguientes esquemas:

Liberación total de deuda: Para créditos menores a $247,966.30 .

Descuento del 30%: Para adeudos de entre $247,966.30 y 10 millones de pesos .

Beneficios adicionales: Entrega de carta finiquito, liberación de garantías (recuperación de escrituras o bienes) y limpieza del historial en el Buró de Crédito.

¿Cómo realizar el trámite y qué requisitos se necesitan?

El proceso comenzará formalmente una vez que se publiquen las bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los interesados deberán seguir estos pasos:

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Identificación: Presentar número de crédito e identificación oficial vigente. Elección de esquema: Verificar requisitos legales y elegir el esquema de pago (en caso de aplicar el descuento del 30%). Firma: Adhesión formal al programa. Cierre: Tras liquidar, se emite la carta finiquito para iniciar la liberación de garantías.

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, informó que existen 43 puntos de atención coordinados entre el INDEP, FNM y SADER en todo el territorio nacional.

Un total de 13,400 mujeres recibirán liberación total de deuda o descuentos del 30% según el monto del crédito otorgado por la FND. | (Crédito: Presidencia)

Oficina Central (CDMX): Av. Insurgentes Sur No. 2073, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón.

Atención telefónica: 55 97 63 07 39 (Extensiones 6207, 6221 y 6215).

Correo electrónico: solicitudesatencion@fnd.gob.mx

Consulta de Sedes Regionales: Los productores en estados como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Chiapas y el resto del país pueden ubicar su centro más cercano en: www.gob.mx/indep/

