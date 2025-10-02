México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta en octubre

Las beneficiarias que se registraron en agosto comenzarán a recibir el plástico para poder cobrar el apoyo

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las iniciativas sociales que comenzó a implementarse desde principios de 2025 con el objetivo de seguir ayudando a la población adulta del país a través de un recurso económico que se entrega de forma bimestral.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cabe indicar que cada adulta mayor recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a través de la tarjeta Bienestar.

Además, al cumplir 65 años de edad estas mujeres pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos cada dos meses.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad.

¿Qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Durante la conferencia de prensa matutina “Las mañaneras del pueblo”, Ariadna Montiel Reyes, quien es titular del programa, informó que la entrega de tarjetas de la pensión para las adultas mayores que se registraron en el último periodo de inscripciones (agosto) se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre.

La funcionaria también agregó que para poder recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar será necesario acudir con una identificación oficial en original y copia, así como el talón morado del registro de solicitud.

Documentos para recibir la Tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Talón morado del registro de solicitud.
Para poder recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar será necesario acudir con una identificación oficial en original y copia, así como el talón morado del registro de solicitud.

¿Dónde y cuándo recoger mi tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de tarjetas será directamente de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar, así que para conocer la fecha exacta, las beneficiarias de la pensión tendrán que recibir un SMS con el día, hora y lugar. Cabe indicar que la dirección de los módulos se puede consultar a través de la página gob.mx/bienestar.

Por otra parte y en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.

En caso de tener alguna duda o aclaración sobre el programa, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

