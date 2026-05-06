Fiscalía de Guanajuato identifica a 587 personas fallecidas en 2026 mediante pruebas forenses

Las identificaciones se obtuvieron mediante el uso de pruebas genéticas, reconocimiento fotográfico y análisis de información. (Crédito: imagen ilustrativa generada con IA)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, desde enero de 2026 a la fecha, la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas ha logrado identificar a 587 personas en la entidad, mediante el uso de pruebas genéticas, reconocimiento fotográfico y análisis de información.

De acuerdo con datos oficiales, estas identificaciones forman parte del trabajo pericial y de investigación que se realiza para dar certeza a las familias sobre el paradero de personas fallecidas, en un contexto marcado por la persistencia de casos de desaparición en el estado.

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Cifras de los últimos años

La Fiscalía detalló que entre 2020 y 2026 se ha conseguido la identificación de un total de 8 mil 160 personas fallecidas en Guanajuato, lo que refleja la continuidad de estos procesos en los últimos años. Tan solo en 2025, la dependencia reportó mil 341 identificaciones, una de las cifras más altas en el periodo reciente.

Estas cifras se dan en un entorno en el que Guanajuato se mantiene entre las entidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas en el país. De acuerdo con la organización Causa en Común, durante 2025 se registraron 954 reportes de desaparición, lo que colocó al estado en el tercer lugar a nivel nacional y representó un incremento del 53 por ciento respecto a 2024, cuando se documentaron 623 casos.

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Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional en Guanajuato. (Imagen ilustrativa Crédito: FSPE )

En paralelo, datos de la Comisión Estatal de Búsqueda indican que durante el primer trimestre de 2026 se acumularon 894 personas desaparecidas en Guanajuato. De ese total, 575 corresponden a hombres y 319 a mujeres, lo que evidencia la amplitud del fenómeno en distintos sectores de la población.

El reporte señala que, en ese mismo periodo, 447 personas fueron localizadas con vida y 66 sin vida; sin embargo, 380 personas permanecían desaparecidas al cierre de marzo, lo que representa el 42.5 por ciento del total de casos registrados en esos meses.

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Las autoridades estatales no han detallado la distribución geográfica de las identificaciones ni los tiempos promedio de resolución, pero indicaron que los trabajos continúan con el objetivo de avanzar en la identificación de personas fallecidas y atender las solicitudes de familiares.

El acumulado de identificaciones y desapariciones coloca a Guanajuato en un escenario donde los procesos forenses y de búsqueda mantienen una alta demanda, en medio de los esfuerzos institucionales por reducir el rezago en la identificación de personas.

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