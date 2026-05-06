Madres buscadoras convocan a movilizaciones por desapariciones forzadas: “Este 10 de mayo no hay nada que festejar”

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivos de madres buscadoras convocaron a realizar diversas movilizaciones para este sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en el marco de la celebración del Día de la Madre, en protesta por la crisis de desapariciones de personas a nivel nacional.

En redes sociales, los colectivos difundieron las convocatorias, una de ellas para una velada que se realizará el 9 de mayo en el Monumento a la Madre, en Veracruz, a las 17:00 horas y se pide que los asistentes lleven su veladora.

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En la misma convocatoria, los colectivos anunciaron la “Marcha por nuestrxs desaparecidos”, que comenzará a las 10:00 horas del domingo 10 de mayo, en el Monumento a la Madres y terminará en el Mural de Desaparecidos de Murillo Vidal, en Xalapa.

En la Ciudad de México, las organizaciones convocaron a la ‘XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas Verdad y Justicia’.

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La convocatoria está dirigida a “las familias de personas desaparecidas, colectivos y a la afición” de futbol, esto en el marco de la inaguración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que será el 11 de junio en la capital del país.

Los colectivos hicieron alusión al Mundial, al señalar que las madres de México actualmente “juegan el encuentro más difícil”, que es el lograr que sus hijos e hijas regresen a casa y se ahag justicia.

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“Este 10 de mayo no hay nada que festejar, porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil: el de la justicia.

“Entendemos que el partido final es la verdad y el único trofeo que importa es que nuestros hijos e hijas regresen a casa”, se lee en la publicación.

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Mencionaron que por ello, hacen un llamado a que los aficionados de futbol se sumen a la movilizaciones, al resaltar que necesitan “su aliento en las calles para ganar este marcador contra el olvido”.

El punto de reunión será en el Monumento a la Madre, ubicado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Sullivan, en la colonia San Rafael, este domingo 10 de mayo, a las 10:00 horas.

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Los contingentes caminarán a lo largo de Paseo de la Reforma, rumbo al Ángel de la Independencia.

Colectivos de madres buscadoras convocaron a movilizaciones el 10 de mayo. | X - Alma Delia Murillo / X- desinformémonos

Alto Comisionado de la ONU reconoce a madres buscadoras

El 22 de abril pasado, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en México con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, en el contexto de su visita al país y tras la publicación de un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la crisis de desapariciones en México.

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Tras el encuentro, Türk reconoció en redes sociales la dificultad de describir el dolor y sufrimiento de las familias, y llamó a que la búsqueda de verdad y justicia sea atendida.

Destacó la valentía y resiliencia de las madres buscadoras, pero no expresó respaldo explícito al informe del CED.

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Previo a la visita, los colectivos habían solicitado al Alto Comisionado un respaldo público al informe, señalando que representa una oportunidad para avanzar en la búsqueda de desaparecidos y la identificación de más de 72 mil cuerpos sin identificar.

Criticaron que la oficina de la ONU en México no ha asumido un papel más activo en el último año y reclamaron una interlocución firme ante el Estado mexicano.

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Denunciaron que la impunidad y la falta de protección han derivado en amenazas, desapariciones y asesinatos de buscadoras.