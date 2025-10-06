México

Licuado de papaya para desinflamar el vientre por las mañanas 

Una bebida fácil, fresca y digestiva que combina elementos para aliviar la inflamación abdominal, mejorar la digestión y comenzar el día con energía

Por Gerardo Lezama

El licuado de papaya con menta y jengibre es una opción natural para aliviar la inflamación abdominal matutina. (Especial)

El licuado de papaya con menta y jengibre se ha convertido en una opción popular para quienes buscan aliviar la inflamación abdominal por las mañanas.

Esta deliciosa bebida natural, fácil de preparar y sin azúcares añadidos, combina ingredientes con propiedades digestivas, antiinflamatorias y refrescantes que pueden contribuir al bienestar intestinal desde las primeras horas del día.

La papaya es una fruta rica en fibra, agua y enzimas como la papaína, que favorecen la digestión y ayudan a descomponer las proteínas de forma más eficiente.

Su consumo regular puede mejorar el tránsito intestinal, reducir la sensación de pesadez y contribuir a la eliminación de toxinas. Además, aporta vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y protegen las células del daño oxidativo.

La papaya aporta fibra, enzimas y antioxidantes que favorecen la digestión y fortalecen el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta, por su parte, es conocida por sus efectos calmantes sobre el sistema digestivo.

Su aroma y sabor refrescante no solo mejoran la experiencia sensorial del licuado, sino que también pueden aliviar molestias como gases, cólicos leves o indigestión.

Consumida en infusión o en preparaciones como esta, la menta estimula la producción de bilis y facilita la digestión de las grasas.

La menta en el licuado ayuda a calmar molestias digestivas y mejora la experiencia sensorial de la bebida. Freepik

El jengibre completa esta fórmula funcional con su acción antiinflamatoria y termogénica. Este rizoma ha sido utilizado tradicionalmente para tratar náuseas, mejorar la circulación y reducir la inflamación en distintas partes del cuerpo.

En el contexto digestivo, puede ayudar a calmar el estómago, estimular los jugos gástricos y prevenir el estreñimiento ocasional. Su sabor ligeramente picante también aporta un contraste interesante al dulzor de la papaya.

Para preparar este licuado matutino, se recomienda utilizar dos tazas de papaya madura en cubos, una ramita de menta fresca, un centímetro de jengibre pelado, una taza de agua fría o leche vegetal (como almendra, avena o coco), una cucharadita de miel opcional y hielo al gusto.

El jengibre ofrece propiedades antiinflamatorias y termogénicas que contribuyen al bienestar digestivo. (Freepik)

Todos los ingredientes deben licuarse hasta obtener una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos. Se sugiere consumirlo de inmediato para aprovechar al máximo sus propiedades.

Esta bebida puede integrarse fácilmente a una rutina matutina como parte de un desayuno ligero o como opción previa a la actividad física.

Su perfil nutricional, bajo en calorías y alto en compuestos funcionales, la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan mejorar su digestión, reducir la inflamación abdominal y comenzar el día con mayor ligereza.

También puede ser útil en temporadas de calor o como parte de una dieta equilibrada enfocada en el bienestar intestinal.

