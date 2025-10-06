La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Una publicación en redes sociales generó controversia cuando el comediante Adrián Marcelo compartió un “chiste” ofensivo dirigido a Abelito, tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2025, reforzando la percepción de discriminación que ha marcado su posición pública desde su participación en el reality. El comentario, originado por el también conductor Iván “La Mole” en la red social X, desató críticas inmediatas.
La Gran Final de La Casa de los Famosos México no estuvo exenta de controversia y emotividad. Luego de semanas de especulación y con el ambiente cargado de teorías sobre supuestas irregularidades, la decisión de los lugares finales terminó por dividir a la audiencia y a figuras del espectáculo, como Andrea Legarreta.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos México culminó con un logro histórico: la votación más alta de todas sus ediciones. Con más de 41 millones de votos registrados durante la gala final, el programa se consolida como uno de los reality shows más impactantes en la televisión mexicana reciente.
Este domingo, 5 de octubre, se llevó a cabo la última gala de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ en donde Aldo de Nigris se proclamó como el ganador absoluto con más de 19 millones de votos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su petición de compartir el premio con su amigo Abelito pero: ¿es posible hacer esto?
Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y el gran ganador Aldo De Nigris estarán presentes por esta mañana, lunes 6 de octubre, por los principales espacios de Televisa -Las Estrellas, como Despierta con Danielle Dithurbide y Hoy.
La final de La Casa de los Famosos México 2025 dejó una escena que atrapó la atención de millones de espectadores en todo el país.
La definición de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Durante la transmisión en vivo, Abelito fue anunciado como ganador del tercer lugar en el reality show, pero la reacción de su padre, señor Abel, acaparó la atención al mostrar un claro gesto de inconformidad.
Aldo de Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025, destinó parte de los 4 millones de pesos que obtuvo en el reality para comprar una casa a su madre, según reveló en su canal de YouTube.
La noche del 5 de octubre, millones de espectadores presenciaron el desenlace de La Casa de los Famosos México 2025, donde Aldo de Nigris se consagró como el ganador absoluto tras una reñida votación pública.
El reality, que mantuvo en vilo a la audiencia durante 71 días, culminó con la entrega de un premio de 4 millones de pesos al favorito del público.