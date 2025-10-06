La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos Durante la final de la competencia el regiomontano aseguró que su compañero de cuarto lo ayudó a pasar una mejor estadía por lo que no dudó en ofrecer parte de su premio

Abelito y Aldo de Nigris se volvieron inseparables a lo largo de la tercera temporada de LCDLFM.

Este domingo, 5 de octubre, se llevó a cabo la última gala de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ en donde Aldo de Nigris se proclamó como el ganador absoluto con más de 19 millones de votos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su petición de compartir el premio con su amigo Abelito pero: ¿es posible hacer esto?