La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa que terminó ayer

Por Marco Ruiz

En pocas líneas:

17:07 hsHoy

Adrián Marcelo lanza “chiste” ofensivo contra Abelito tras perder La Casa de los Famosos México: “Se quedó corto”

Iván “La Mole” se sumó al supuesto ‘humor negro’ del ex participante del reality show de Televisa en su segunda temporada

Por Marco Ruiz

Adrián Marcelo lanza ofensa disfrazada
Adrián Marcelo lanza ofensa disfrazada de chiste contra Abelito tras perder La Casa de los Famosos: “Se quedó corto” (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Una publicación en redes sociales generó controversia cuando el comediante Adrián Marcelo compartió un “chiste” ofensivo dirigido a Abelito, tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2025, reforzando la percepción de discriminación que ha marcado su posición pública desde su participación en el reality. El comentario, originado por el también conductor Iván “La Mole” en la red social X, desató críticas inmediatas.

Leer la nota completa
16:45 hsHoy

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La conductora de Hoy criticó el orden de la final y celebró la autenticidad del ganador Aldo de Nigris con un emotivo mensaje

Por Luis Angel H Mora

Andrea Legarreta explota porque Dalilah
Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La Gran Final de La Casa de los Famosos México no estuvo exenta de controversia y emotividad. Luego de semanas de especulación y con el ambiente cargado de teorías sobre supuestas irregularidades, la decisión de los lugares finales terminó por dividir a la audiencia y a figuras del espectáculo, como Andrea Legarreta.

Leer la nota completa
16:44 hsHoy

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

Galilea Montijo anunció la inédita cifra ante los finalistas y confirmó la llegada de una cuarta temporada para el reality

Por Luis Angel H Mora

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México )

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México culminó con un logro histórico: la votación más alta de todas sus ediciones. Con más de 41 millones de votos registrados durante la gala final, el programa se consolida como uno de los reality shows más impactantes en la televisión mexicana reciente.

Leer la nota completa
16:44 hsHoy

¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos

Durante la final de la competencia el regiomontano aseguró que su compañero de cuarto lo ayudó a pasar una mejor estadía por lo que no dudó en ofrecer parte de su premio

Por Mariana Campos

Abelito y Aldo de Nigris
Abelito y Aldo de Nigris se volvieron inseparables a lo largo de la tercera temporada de LCDLFM.

Este domingo, 5 de octubre, se llevó a cabo la última gala de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ en donde Aldo de Nigris se proclamó como el ganador absoluto con más de 19 millones de votos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su petición de compartir el premio con su amigo Abelito pero: ¿es posible hacer esto?

Leer la nota completa
15:39 hsHoy

Finalistas de La Casa de los Famosos México 2025 en rueda de prensa por todo Televisa

Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y el gran ganador Aldo De Nigris estarán presentes por esta mañana, lunes 6 de octubre, por los principales espacios de Televisa -Las Estrellas, como Despierta con Danielle Dithurbide y Hoy.

15:38 hsHoy

Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada”

Don Abel es tendencia en redes tras sus gestos y señas que evidenciaron su molestia ante los televidentes

Por Marco Ruiz

Qué dijo el papá de
Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada” (Foto: Televisa)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 dejó una escena que atrapó la atención de millones de espectadores en todo el país.

Leer la nota completa
14:04 hsHoy

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

Tras obtener el tercer lugar en la competencia, el influencer no habría sido recibido de una forma esperada por el señor Abel a diferencia de su mamá y su novia

Por Marco Ruiz

Redes explotan contra el papá
Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

La definición de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Durante la transmisión en vivo, Abelito fue anunciado como ganador del tercer lugar en el reality show, pero la reacción de su padre, señor Abel, acaparó la atención al mostrar un claro gesto de inconformidad.

Leer la nota completa
13:25 hsHoy

En qué gastará Aldo de Nigris los 4 millones de pesos que obtuvo tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

El sobrino de Poncho de Nigris se coronó como el primer lugar en el reality show con más de 19 millones de votos

Por Marco Ruiz

En qué gastará Aldo de
En qué gastará Aldo de Nigris los 4 millones de pesos que obtuvo tras su triunfo en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Aldo de Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025, destinó parte de los 4 millones de pesos que obtuvo en el reality para comprar una casa a su madre, según reveló en su canal de YouTube.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México

La noche del 5 de octubre, millones de espectadores presenciaron el desenlace de La Casa de los Famosos México 2025, donde Aldo de Nigris se consagró como el ganador absoluto tras una reñida votación pública.

El reality, que mantuvo en vilo a la audiencia durante 71 días, culminó con la entrega de un premio de 4 millones de pesos al favorito del público.

Aldo de Nigris es el
Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

