La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México culminó con un logro histórico: la votación más alta de todas sus ediciones. Con más de 41 millones de votos registrados durante la gala final, el programa se consolida como uno de los reality shows más impactantes en la televisión mexicana reciente.

El momento de gloria fue anunciado por Galilea Montijo, conductora del programa, quien no pudo ocultar la emoción ante los cinco finalistas reunidos por última vez antes de conocer al ganador.

“Llevamos más de 41 millones de votos, récord absoluto de la historia de La Casa de Los Famosos México, lo han construido ustedes, cada uno de ustedes los protagonistas”, reveló Montijo en vivo ante millones de espectadores, reforzando la importancia del apoyo del público tras semanas de competencia, alianzas, estrategias y confesiones.

El escenario estaba listo: Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris, Dalilah Polanco y Abelito aguardaban el veredicto definitivo y la oportunidad de llevarse los 4 millones de pesos reservados para el triunfador.

Aldo de Nigris

Fueron 10 semanas, 71 días de convivencia, tensión y juegos mentales que desnudaron pensamientos, emociones y hasta vulnerabilidades, como lo destacó Galilea al recordar: “71 días de pura adrenalina, 10 semanas donde desnudaron su alma y abrieron su corazón”.

Desde el inicio, el reality logró atrapar tanto a seguidores como a críticos gracias a una selección diversa de 15 celebridades, entre actores, comediantes e influencers que construyeron alianzas, compitieron por sobrevivir a cada nominación y protagonizaron rivalidades tan virales como controversiales.

Los fans, por su parte, vivieron y sufrieron con cada eliminación y voto clave que los llevó al desenlace de la noche.

La emocionante gala, transmitida en vivo por Las Estrellas y la plataforma ViX, confirmó la popularidad de un formato donde las decisiones del público pueden modificar el destino de los finalistas.

La celebración no solo incluyó la noticia del récord de votos, sino también la confirmación de una cuarta temporada, lo que augura más competencia, estrategias y nuevas figuras dispuestas a todo por el premio y la fama.

La Casa de los Famosos México no solo marcó pauta con sus competencias, sino que demostró que el público sigue siendo el verdadero protagonista y que, por lo menos por una noche, la televisión mexicana volvió a apasionar a millones.

Así quedaron los primeros lugares de tercera edición de La Casa de los Famosos México:

Aldo de Nigris Dalilah Polanco Abelito Shiky Mar Contreras