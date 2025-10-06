México

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

Galilea Montijo anunció la inédita cifra ante los finalistas y confirmó la llegada de una cuarta temporada para el reality

Por Luis Angel H Mora

Guardar
(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México )

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México culminó con un logro histórico: la votación más alta de todas sus ediciones. Con más de 41 millones de votos registrados durante la gala final, el programa se consolida como uno de los reality shows más impactantes en la televisión mexicana reciente.

El momento de gloria fue anunciado por Galilea Montijo, conductora del programa, quien no pudo ocultar la emoción ante los cinco finalistas reunidos por última vez antes de conocer al ganador.

“Llevamos más de 41 millones de votos, récord absoluto de la historia de La Casa de Los Famosos México, lo han construido ustedes, cada uno de ustedes los protagonistas”, reveló Montijo en vivo ante millones de espectadores, reforzando la importancia del apoyo del público tras semanas de competencia, alianzas, estrategias y confesiones.

El escenario estaba listo: Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris, Dalilah Polanco y Abelito aguardaban el veredicto definitivo y la oportunidad de llevarse los 4 millones de pesos reservados para el triunfador.

En qué gastará Aldo de
En qué gastará Aldo de Nigris los 4 millones de pesos que obtuvo tras su triunfo en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Fueron 10 semanas, 71 días de convivencia, tensión y juegos mentales que desnudaron pensamientos, emociones y hasta vulnerabilidades, como lo destacó Galilea al recordar: “71 días de pura adrenalina, 10 semanas donde desnudaron su alma y abrieron su corazón”.

Desde el inicio, el reality logró atrapar tanto a seguidores como a críticos gracias a una selección diversa de 15 celebridades, entre actores, comediantes e influencers que construyeron alianzas, compitieron por sobrevivir a cada nominación y protagonizaron rivalidades tan virales como controversiales.

Los fans, por su parte, vivieron y sufrieron con cada eliminación y voto clave que los llevó al desenlace de la noche.

La emocionante gala, transmitida en vivo por Las Estrellas y la plataforma ViX, confirmó la popularidad de un formato donde las decisiones del público pueden modificar el destino de los finalistas.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La celebración no solo incluyó la noticia del récord de votos, sino también la confirmación de una cuarta temporada, lo que augura más competencia, estrategias y nuevas figuras dispuestas a todo por el premio y la fama.

La Casa de los Famosos México no solo marcó pauta con sus competencias, sino que demostró que el público sigue siendo el verdadero protagonista y que, por lo menos por una noche, la televisión mexicana volvió a apasionar a millones.

Así quedaron los primeros lugares de tercera edición de La Casa de los Famosos México:

  1. Aldo de Nigris
  2. Dalilah Polanco
  3. Abelito
  4. Shiky
  5. Mar Contreras

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicorécordLa Casa de los Famosos 2025realityGalilea Montijoredes socialesAldo de NigrisDalilah Polancomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum a Saúl Monreal: “Que se espere seis años”, tras anunciar su intención de contender por Zacatecas

El senador morenista no descarta afiliarse al PRI o al PAN para pelear por la gubernatura del estado

Sheinbaum a Saúl Monreal: “Que

¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos

Durante la final de la competencia el regiomontano aseguró que su compañero de cuarto lo ayudó a pasar una mejor estadía por lo que no dudó en ofrecer parte de su premio

¿Aldo de Nigris puede compartir

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 6 de octubre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La conductora de Hoy criticó el orden de la final y celebró la autenticidad del ganador Aldo de Nigris con un emotivo mensaje

Andrea Legarreta explota porque Dalilah

Cómo preparar tapioca al coco, una receta nutritiva por sus vitaminas y propiedades

Este postre es libre de gluten por lo que se posiciona como una opción ligera y refrescante, siendo perfecta para experimentar con texturas y sabores nuevos

Cómo preparar tapioca al coco,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estados Unidos sanciona a 8

Estados Unidos sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto suministro de precursores a Los Chapitos

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Aldo de Nigris puede compartir

¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional

Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada”

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

DEPORTES

A qué hora juegan los

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil