¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos

Abelito y Aldo de Nigris se volvieron inseparables a lo largo de la tercera temporada de LCDLFM.

Este domingo, 5 de octubre, se llevó a cabo la última gala de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ en donde Aldo de Nigris se proclamó como el ganador absoluto con más de 19 millones de votos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su petición de compartir el premio con su amigo Abelito pero: ¿es posible hacer esto?

Los seguidores del cuarto noche celebraron el triunfo del regiomontano quien a lo largo de la temporada demostró que era un personaje que no buscaba conflictos y que, como lo dijo antes de ingresar, buscaba divertirse y pasársela bien.

No obstante, el momento cumbre de la noche llegó cuando Galilea Montijo anunció que se convertía en el tercer campeón del programa dejando a De Nigris totalmente sorprendido. Posteriormente, en un acto característico del reality Aldo fue el encargado de bajar el switch de la casa, pero no dejó pasar la oportunidad de pedir que su premio de 4 millones de pesos fuera repartido con el zacatecano pues, en sus palabras, le ayudó a sobrellevar el encierro.

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien”, fueron las palabras del regiomontano a escasos minutos de abandonar la casa como el campeón absoluto.

Aldo de Nigris apaga las luces de LCDLFM. (TikTok: LCDLFM)

¿Se puede compartir el premio?

Un caso parecido sucedió en la primera temporada de LCDLFM cuando el Team Infierno, conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio, habrían acordado repartir el dinero del premio de manera equitativa.

A lo largo de este primer reality en México, la integrante de ‘Las Perdidas’ se perfiló como la favorita de los fanáticos culminando con la corona de la primera ganadora del programa en nuestro país, marcando además un precedente sobre la aparición de una persona trans en la pantalla.

Si bien Wendy afirmó que cumpliría con su promesa, en ese momento se le mencionó que no era posible que repartiera el dinero con sus compañeros pues era únicamente para el ganador, aunque entregado el premio Guevara podría haber hecho cualquier movimiento para entregar el efectivo. Por este precedente, se ha puesto en duda la petición de Aldo quien en vivo solicitó que se dividieran los 4 millones de pesos, pero podría no ser posible debido a los contratos que firmaron al entrar a la casa.

Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

Estos son los impuestos que deberá pagar Aldo de Nigris por su victoria en LCDLFM

Luego de obtener el primer lugar en La Casa de los Famosos México 2025 y fue anunciado como acreedor de un galardón por 4 millones de pesos. Sin embargo, la cifra total entregada al ganador no corresponde íntegramente al premio promocionado por el reality, ya que una parte significativa se destina al pago de impuestos federales.

El monto neto entregado al famoso regiomontano queda considerablemente reducido tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), todo premio proveniente de concursos, sorteos y juegos regulados en el país queda sujeto a la retención de impuestos.

Para cantidades superiores a 600 mil pesos, el SAT aplica una tasa de retención directa del 35 %. En consecuencia, la instancia gubernamental retira de forma automática una proporción del premio antes de que el beneficiario pueda disponer de los fondos.

En el caso de Aldo de Nigris, la retención correspondiente equivale a 1 millón 400 mil pesos. Tras el descuento fiscal, el premio efectivo que recibirá el exjugador de Monterrey es de 2 millones 600 mil pesos. Así, la diferencia entre la suma anunciada públicamente y el monto neto disponible para el ganador ronda el 35 %, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa mexicana.

Adicionalmente, el ganador del reality de Televisa percibió un ingreso semanal durante los 71 días que permaneció en competencia, sumando una remuneración aproximada de entre 700 y 800 mil pesos.