Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

El gesto a la salida detonó un debate sobre agradecimiento y actitud en el reality, con usuarios que no le perdonan la distancia

Por Luis Angel H Mora

Dalilah Polanco en La Casa
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

La final de La Casa de los Famosos México estuvo llena de emociones y controversia, pero pocos esperaban que un gesto de Dalilah Polanco a su salida acaparara tantas críticas. Tras consagrarse como la segunda finalista de la tercera temporada, la actriz optó por no acercarse para saludar al reducido grupo de seguidores que la esperaba con entusiasmo cerca de la alfombra roja, desatando una oleada de comentarios negativos en redes sociales.

Las imágenes del cierre de temporada muestran a Polanco observando de lejos a su “fandom”, quienes la recibieron con pancartas, gritos y muestras de cariño, mientras ella simplemente los saludaba con la mano y, en ningún momento, se acercó a darles la mano ni a compartir el momento de festejo directo que caracteriza a este tipo de eventos.

En redes sociales como TikTok y X, las críticas no se hicieron esperar: “La Dalilah no está soportando jajaja”, “No se ven los millones de fans de Dalila festejando ese merecido segundo lugar que le dieron!”, y “Buenas noches todos hoy duermo tranquila, se hizo justicia no ganó Dalilah”.

Dalilah Polanco no logró ser
Dalilah Polanco no logró ser finalista de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Aunque algunos usuarios también sugirieron que la distancia podría deberse al ambiente hostil que enfrentó durante el reality, o el temor de recibir actitudes negativas después de haber sido criticada e incluso insultada en las semanas finales, la mayoría lamentó la falta de cercanía.

“Como no quieren que tome distancia, si días atrás le mandan carros diciéndole que no la quieren, ella que va saber si son personas que le quieren hacer algún mal”, señaló una voz más empática en la caja de comentarios.

Dalilah Polanco, conocida por su carisma en la pantalla y su papel icónico como Martina en La familia P. Luche, demostró en el reality su resistencia y vulnerabilidad. A pesar de enfrentar lesiones físicas y polémicas dentro de la casa, la actriz supo permanecer hasta la gala final.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México // Vix)

Su paso por el programa fue, de principio a fin, uno de los más comentados de la temporada, tanto por sus alianzas como por los enfrentamientos que la acompañaron, sin olvidar su pasado sentimental junto a Eugenio Derbez, tema del que supuestamente habló durante el encierro.

Tras el desenlace, la actitud fría al salir del foro ha dejado dividida a la audiencia entre quienes justifican su conducta y quienes ven este acto como el reflejo de una finalista poco agradecida.

Así, Dalilah Polanco cierra su participación en el reality en medio del reconocimiento y la polémica, manteniéndose como un rostro que jamás pasó desapercibido.

